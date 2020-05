“Mi preoccupa questo Pd statalista e anti imprese”, dice Gori

Il sindaco di Bergamo annusa l’aria sovietizzante che arriva dalle parole di Bettini e dai silenzi del Nazareno.

Più che dall’inesistenza di uno “spazio morale”, Giorgio Gori si dice preoccupato “dalla presenza di uno spazio politico enorme, che spero che il segretario Zingaretti e tutto il Pd decida di occupare: perché con una destra che a giorni alterni evoca l’uscita dall’euro, e un M5s bloccato sul binomio statalismo-assistenzialismo, chi, se non il Pd, può intestarsi la responsabilità d’instaurare un dialogo costruttivo col mondo della produzione? E con questo intendo le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese”.

Anche a Gori, di cui condivido al 100% il ragionamento, sfugge il dato di partenza più importante. Il partner di maggioranza relativa del governo è il M5S, un movimento che porta nel suo DNA l’avversione per la cultura d’impresa, per il progresso tecnologico, per la crescita economica, per la scienza ufficiale. Ci si ostina a non capire che senza la creazione di un nuovo arco costituzionale che escluda per sempre i grillini dall’area del governo, il paese semplicemente non ha futuro. La lealtà al governo non può prescindere dalla possibilità per ciascuna forza politica di esprimere proposte o eventualmente critiche. Ma soprattutto le decisioni in un governo di coalizione sono collettive, ministri che annunziano provvedimenti di cui non si è discusso con le altre forze della coalizione minano la solidità dell’ governo. Un governo che deve farsi perdonare molti errori .

Credo che il PD (e non da oggi) sia in piena crisi d’identità, il che gli ha consentito di dare vita a uno dei peggiori governi (valutazione da estendere anche a quello immediatamente precedente) che abbiamo mai avuto dal dopoguerra. Renzi – qualunque sia l’opinione che si può avere di lui – sta cercando di costituire una forza politica con un deciso orientamento liberaldemocratico, mentre, nel PD, convivono i nostalgici del PCI, i nuovi adepti dell’esecrazione del “dio-denaro”, i resti della sinistra DC e frattaglie varie che non saprebbero, altrimenti, dove lucrare qualche posto di sottogoverno: un po’ poco per un partito che ambisce essere il centro della politica del Paese. Troppa retorica voi del vecchio PD. Non si capisce se volete sostenere un governo assistenzialista o riformista. Se come dice ,non troppo velatamente, il sindaco , il PD è appiattito sulla strategia dei grillini, che come nei paesi comunisti vogliono tenere il popolo per il bavero ,mantenerlo impaurito , e fare in modo che per la sua sopravvivenza debba fare affidamento solo sullo stato. Avevate un grande riformista come Renzi ,ma l’avete buttato giù dalla torre. Ora vi lamentate con i grillini che fino a prova contraria sono coerenti con le promesse che gli hanno permesso di andare al potere. Decidetevi una volta per tutte.

"Mi preoccupa questo Pd statalista e anti imprese", dice Gori

