La partita di poker.La mano passa a Bonafede, su cui pende la sfiducia del centrodestra. Renzi vuole vedere, Conte e Zingaretti sono sicuri del bluff. Ma l’ex premier manda i suoi a P. Chigi ad alzare la posta

Io conosco bene il passato dei componenti M5S al Governo, e conosco altrettanto bene il passato di tantissimi altri politici che si fregiano a sproposito dell’appellativo di “onorevole” o quello di “senatore”, che nulla hanno di onorevole ed in nessun modo potrebbero rappresentare degnamente le Istituzioni, ma sono lì solo per nomina diretta !!! non mi piace fare il censore ma in un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo non parliamo di bluff o di poker perché le tesserine mica siamo noi italiani?

Non credo che il Governo rischi qualcosa, per quanto inadeguato e dannoso sia, Bonafede non è nessuno e la questione fra lui e Di Matteo è una questione tutta interna a M5S (anche se qualcosa sul comportamento discutile dell’ex PM andrebbe detto).

Semmai il governo rischia se non decide sulla questione agricola, la concessione di una mini sanatoria per chi lavora ma non è in regola e, soprattutto, se non evita scelte politiche da stato sovietico.

La situazione economica è molto grave, interi settori rischiano di vedere chiuse tante aziende e distrutti molti posti di lavoro, è sulla risposta che verrà data a questa emergenza che il governo può rischiare, perché ogni partito, grande o piccolo che sia, che sostiene il governo è corresponsabile delle sue scelte.

Quindi? la sceneggiata televisiva di Bonafede e Di Matteo dovrebbe finire nel dimenticatoio? si può elucubrare quanto si vuole, peccato che mi torni in mente quanto capitato alla guidi e lupi per questioni di scarsissimo rilievo al confronto, can can delle testate quotidiane e dei talk show e si dimisero; capisco ora che la questione bonafede dj dovrebbe passare sottotraccia con un bel non è successo nulla, così non va bene non va bene per nulla non è serio. Zingaretti piuttosto che minacciare sarebbe bene facesse sentire la voce del pd sulla proposta Bellanova, sullo sblocca cantieri e sul decreto sicurezza di Salvini.

PS: COMUNQUE! “Al momento Renzi gioca a far salire la tensione, perché è l’occasione per giocare anche sul resto. Questo il senso politico, oltre allo smisurato piacere personale di tenere sulla graticola un ministro che, tecnicamente, detesta, contraccambiato con eguale sentimento.”

De Diabolis Angelis non si smentisce, se dovesse incontrare una persona in carne ed ossa, non gli interesserebbe quello che dice, come lo dice, il linguaggio del corpo e, volendo esagerare, i vestiti che indossa o la pettinatura. No, a lui interessano le mutande, il contenute delle saccocce, probabilmente i peli pubici e le due manifestazioni di genere che detti peli parzialmente nascondono. Non mi sorprenderei se trovasse il modo di infiltrarsi nelle pieghe della cute per annusare le ascelle o qualsiasi altra parte odorosa del corpo umano. DeDiabolis Angelis è fatto così.

Al di là dei pettegolezzi, che, mi rendo conto, affascinano la maggioranza delle persone, io preferirei che si parlasse di politica. La vicenda Bonafede è seria, anzi scandalosa. Non mi meraviglio di ciò che fanno I 5S, ormai sono quasi sul piano dei fascioleghisti. Ma il PD che accetta una mano di poker per svelare un presunto bluff, anziché dare risposte politiche nel merito, mi conferma nell’idea che il partito si è Zingarettato, o, meglio, Bersandalemizzato. Prostrato ai piedi di quelli di LeU, la peggior sinistra possibile esclusi forse Rizzo e Montanari, e inginocchiato ai piedi dei 5S, reputati una ” costola del popolo della sinistra” ma che sono in realtà dei fascistoidi, sullo stampo dei loro sciroccati fondatori.

Non conoscete il passato. Da disco-music di Bonafede- Pare che abbiano organizzato una processione con la statua della Madonna che ha fatto triplo inchino di fronte alla discoteca di Bonafede (è una mia battuta ovviamente, ma ” castigat mores ridendo) ultima modifica: da

