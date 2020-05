Renzi all’attacco: “Basta con i dpcm”. Ma Conte smorza i toni: “Nessuna ostilità per Iv”

Sei mesi fa abbiamo presentato il #pianoshock per sbloccare 120 miliardi di infrastrutture che servono al Paese e creare lavoro contro la crisi.

Oggi ennesima riunione con maggioranza e governo, ennesimo rinvio.

Non servono più tavoli, serve una risposta: apriamo i cantieri o no?



Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, torna all’attacco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, soprattutto per il ricorso allo strumento del dpcm durante l’emergenza Coronavirus. Conte, però, evita lo scontro e assicura che con gli esponenti di Iv c’è collaborazione: “Non esiste alcuna ostilità nei confronti di un partito di maggioranza”

“Bisogna smetterla con i Dpcm. Il Governo può dirmi se usare o no la mascherina o se evitare gli assembramenti. Ma se vengono ‘consentiti’ gli incontri non è un Dpcm che può dire ‘il prozio sì, l’amico no’. Perché ne va delle libertà costituzionali: lo Stato può decidere come io possa incontrare altre persone, ma non certo chi incontrare”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“E, soprattutto, non voglio che si insista con questo metodo: la maggioranza fa un decreto legge che consente i Dpcm. Il Dpcm impatta sulle libertà personali. Molti dicono: ‘Mi fido di Conte’. Mi fa piacere, ma – se creiamo un precedente – un domani, con questa stessa metodologia, se diventassero premier Salvini o Meloni potrebbero fare la stessa cosa. Sicuri che questa sia la strada giusta?”.

Matteo Renzi attacca. Giuseppe Conte prova a riportare la calma. Lo scontro nel governo non si è ancora spento. Ma se da una parte le critiche del leader di Italia Viva proseguono, dall’altra c’è il presidente del Consiglio che prova a gettare acqua sul fuoco. Nell’ultima enews Renzi chiede a Conte di smetterla con i dpcm, soprattutto per stabilire con chi ci si può incontrare: “Ne va delle libertà costituzionale. Il dpcm impatta sulle libertà personali. Se creiamo un precedente un domani, con questa stessa metolodiga, se diventassero premier Salvini o Meloni potrebbero fare la stessa cosa. Sicuri che questa sia la

Conte, però, non cerca lo scontro. E intervistato dall’Agi usa toni ben diversi da quelli di Renzi: “I ministri di Italia Viva Bellanova e Bonetti, come pure il deputato Marattin, stanno offrendo utili contributi al fine di definire un programma di interventi che non si limitino a rimediare agli effetti negativi dell’epidemia ma che pongano le basi per una pronta ripresa del tessuto produttivo”. Per cui, secondo il presidente del Consiglio, “non esiste alcuna ostilità nei confronti di un partito di maggioranza”. Tanto che Conte ribadisce la volontà di proseguire sulla linea del confronto anche per il decreto maggio, nonostante le diversità di veduta nella maggioranza, che si sono acuite soprattutto sul tema della regolarizzazione dei migranti: “Sto cercando di mediare in modo da pervenire a una sintesi che sappia privilegiare le soluzioni più efficaci”.

Renzi all’attacco: non si vive di soli sussidi

Renzi non parla solo dei dpcm nella sua news. E rivendica la coerenza di Italia Viva: “Non abbiamo organizzato, nelle prime ore dell’emergenza, aperitivi in città o spot promozionali al Colosseo. Ma abbiamo cercato di dare una mano. Poi abbiamo chiesto di ripartire”. Uno dei problemi principali è quello del lavoro ora, tanto che il leader di Iv parla di uno “tsunami occupazionale che si abbatterà sul nostro Paese tra qualche mese”. E la reazione dovrà essere decisa: “Non di soli sussidi vive l’uomo. Vanno bene tutti gli interventi di aiuto a chi è in difficoltà ma vanno dati i soldi per far riprendere l’economia, altrimenti tra sei mesi i sussidi saranno finiti, il debito sarà al 160% del Pil e le persone scenderanno in piazza, mentre i mercati internazionali balleranno. Bisogna ripartire”.

