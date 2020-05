Lo vogliamo dire con grande forza: NOI STIAMO DALLA PARTE DELLE IDEE E SOSTENIAMO CON GRANDE FORZA TERESA BELLANOVA!

“Quando parliamo di regolarizzare i migranti presenti nel nostro territorio parliamo di assicurare legalità e dignità a persone che già lavorano e hanno lavorato nelle nostre campagne, nelle nostre case, tutelando in tal modo anche gli imprenditori da lavoro nero e caporalato e i percettori di reddito di cittadinanza.

Serve FARE QUELLO CHE E’ GIUSTO!

La regolarizzazione dei lavoratori stranieri trasformati in clandestini da una legge ingiusta e mai abrogata è un atto di civiltà nella lotta contro la schiavitù, è un atto giusto perché restituisce dignità a migliaia di esseri umani, è un atto utile, perché serve il loro lavoro, nei campi come nelle case.

Chi è contrario va contro i diritti umani e ostacola il rilancio della nostra economia dando una sponda al caporalato e alle mafie, che aspettano che le aziende agricole vadano in crisi per strangolarle e impossessarsene.

Ci sarà ancora qualcuno che dirà che la Bellanova, che ha provato direttamente la sofferenza di quei lavoratori, insiste su questo punto minacciando le dimissioni solo per fare una inutile polemica, per pura propaganda, per dare visibilità a Italia Viva? Come se proporre questo assicuri consensi di massa.

La differenza che c’è tra Italia Viva e tutti gli altri è che NOI “renziani” se ne fregano dei sondaggi, dicono quello che pensano e propongono misure giuste per il Paese. Come il piano Shock da 120 miliardi di investimenti, già stanziati in bilancio, per le infrastrutture presentato ormai da sei mesi e messo nel cassetto. Poi strologano su crisi economica e ripresa.

Non si becca un voto così? Forse, ma si muore pure di fame, senza coraggio né anima.

Oggi il Governo annuncia di anticipare le riaperture. Lo chiediamo da tempo, bene così. Banalmente perché i parrucchieri devono restare ancora chiusi se rispettano le nuove regole? E naturalmente vale per tutti. Lo diciamo da settimane e finalmente si capisce che non eravamo irresponsabili. L’Italia deve ripartire dall’impegno di tutti.

Serve FARE QUELLO CHE E' GIUSTO!

