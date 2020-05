ADESSO, ANCHE BASTA. È il caso di dire “”menomale che Renzi c’è”””

Se le dichiarazioni politiche potessero pesarsi mettendole sul piatto della bilancia, quelle davvero vacue che di tanto in tanto e nemmeno in occasioni importanti rilascia il Segretario del PD non ne sposterebbero di un millimetro l’ago.

L’ultima, in ordine di tempo è persino ridicola: “a questa maggioranza l’unica alternativa possibile è il voto”.

Bene, si potrebbe dire, aggiungendo però, perlomeno due brevi considerazioni:

la prima, cosa vuol dire concretamente Zingaretti con quella che ad alcuni potrebbe apparire una minaccia, che occorrerà ancora “galleggiare” ?

Che si deve comunque “bere il calice amaro” ? Che si deve rinunciare a suggerire, colmare e/o correggere i vari provvedimenti e/o le iniziative assunte da Conte, spesso e volentieri condizionate dal diktat dei grillini ?

Lo chiarisca una volta per tutte Zingaretti. Magari cominci a farci capire nettamente da che parte sta, ad esempio, sulla questione relativa alla regolarizzazione di quella marea di invisibili, sfruttati dal caporalato nei campi italiani, e faccia uno sforzo, finalmente, per risultare concreto e comprensibile a tutti. Sia netto, puntuale e preciso e, soprattutto, determinato. Con l’occasione ci illustri pure, se può, il suo pensiero in ordine alla scarcerazione dal 41 bis dei mafiosi e del penoso teatrino al quale hanno dato luogo in TV Di Matteo e Bonafede. Insomma, ci dica qualcosa di serio e significativo, politicamente parlando.

La seconda, il voto.

Bene, prendiamo pure per praticabile questa ipotesi ed escludiamo a priori qualsivoglia altra risoluzione parlamentare.

Al voto…come ? Con quale legge elettorale, l’attuale ? Zingaretti abbia la compiacenza di spiegarci anche questo “piccolo e non secondario” problema.

Ciò detto, per brevità concludo con un cortese invito rivolto al Segretario di quello che sino a qualche mese fa era anche il mio Partito.

Anziché pontificare ipocritamente “concordia” ed intendendo con questo adagiarsi su decisioni magari prese senza l’accordo di tutte le forze politiche che costituiscono la maggioranza di governo, perché non chiarisce in maniera inequivocabile e punto per punto qual è la posizione del PD sulle varie questioni aperte che hanno e stanno ancora motivando non poche tensioni nel Governo ?

Non sarebbe il caso che anziché atteggiarsi ogniqualvolta a “frattocchiane” la smettesse di giocare di rimessa e scendesse in campo una volta per tutte senza fare la solita “ammuina” del paciere d’accatto?

Del resto è o non è il Segretario del più grande Partito della sinistra Italiana ?

Ce lo dimostri e, soprattutto, lo dimostri senza abusarne oltre ai suoi elettori. Sono certo che lo gradirebbero anche loro.

#ADESSO, ANCHE BASTA. È il caso di dire “”menomale che Renzi c’è””” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo