Bisogna convivere con il Coronavirus. Hanno detto che, se si riapre, a giugno, ci saranno 151mila posti occupati in terapia intensiva. Falso! Chi lo ha detto è un irresponsabile. Non è possibile che ciò accada. Nel momento di massima tensione, dopo gli stadi pieni, dopo le serate in discoteca, dopo le grandi manifestazioni di piazza, il massimo di terapie intensive toccate è stato 4mila. Oggi siamo sotto 1.500. Chi dice 151mila fa terrorismo psicologico. E io lo dico a voce alta, senza paura: non è questa la strada della serietà. Matteo Renzi.

Approvo in pieno il tuo ragionamento, ma come ha detto l’opposizione alle tue proposte idee ecc sia di destra che di sinistra, vuoi farti linciare dai parlamentari? e la realtà verso l’unico politico competente che vuole e propone il bene per questa povera DI IDEE E VOLONTA RISOLUTIVE PER ITALIA. In sicurezza si può aprire tutto pure la scuola. L’Italia deve ripartire subito. Hai detto giusto Renzi.

E Vuol dire : che è persona PER bene della Nazione ! Ascolta , legge , si informa , per il bene della nazione ! E poi si CAPISCE DA LONTANO : che di politica e di economia ne sa . Sa come fare perché le cose vadano per il verso giusto . Si lancia . Io lo ritengo uno dei più grandi politici . Sa come fare PER fare girare bene le cose . Caproni gli Italiani ( Quando c’è stato il referendum “Ha vinto il no ! Ora chiedono : le stesse cose . Sono stati gelosi ;della sua audacia . Poveri smemorati !

Bravi a chiudere (in ritardo ingiustificabile…lo ripeterò fino allo sfinimento perché ci si autocongratula mentre andrebbero ammesse gravi negligenze) in fondo bastava un dpcm con divieti e sanzioni. A riaprire servono regole e qui il grillino non ci arriva.

Perché il governo anziché impartire restrizioni , virologhi che si sono contraddetti l’ uno con l’altro stando in televisione tutti i giorni in questi mesi non ha fatto nulla per mettere in sicurezza scuole , ospedali , strutture, mezzi di trasporto come ha fatto la Germania per essere pronta a un probabile ritorno del contagio. Questo dovevano fare anziché propagare bollettini di guerra tutti i giorni. Hanno brancolato nel buio per 3 mesi.

Si governa tranquillamente con “sudditi” (non cittadini) angosciati da notizie catapultate nell’opinione pubblica a scopo intimidatorio. Cifre tutte da dimostrare e clamorosamente smentite da autorevoli fonti scientifiche tedesche. Fortunatamente non ho vissuto i tempi della seconda guerra mondiale (sono nato nel 1951), ma non avrei mai immaginato a 69 anni di vivere un clima del genere che ritengo pericolosissimo sul piano dei diritti costituzionali.

