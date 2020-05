Grillizzazione del PD e completata.

Grillizzazione del PD: Travaglio ospite a parlare di giustizia, insorge la base “È uno sfregio”

Eccola lì, spuntare all’improvviso, la diretta che non ti aspetti. In un giovedì sera di post lockdown, quando le offerte della movida serale sono portare giù l’umido o andare a trovare la zia Elvira, la sorella del nonno che hai visto una volta al battesimo di tuo cugino, ecco che il dopocena lo offre la pagina Facebook del Partito democratico: una diretta con Marco Travaglio per parlare di migranti e giustizia.

La fonte è Immagina, “spazio web e social che si propone di coinvolgere esperti, pensatori, addetti ai lavori, professionisti, cittadini nel processo di ridefinizione di un sistema di valori in linea con il tempo che stiamo vivendo…”: in pratica una Democratica 2.0, la testata on-line del Partito democratico inaugurata durante la segreteria di Matteo Renzi e chiusa lo scorso autunno. Ma il restyling della piattaforma comunicativa non è solo nell’aspetto se, per discutere di giustizia, il dibattito è affidato proprio al direttore del Fatto Quotidiano. Ma sarà che, come avviene un po’ in tutte le relazioni di coppia, anche tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico è accaduto che gli amici dell’uno diventano poi amici anche dell’altro.

Eppure la cosa è difficile da digerire tanto che per un po’, dall’inizio della diretta, anche degli attenti appassionati delle querelle interne alla sinistra italiana come i gli animatori della pagina satirica “Socialisti gaudenti” stentano a credere a ciò che vedono: “Mi sanguinano gli occhi; speravo che fosse la mia congiuntivite… era tutto vero”. E ancora: “Abbastanza per aver rovinato la digestione di chiunque fa parte della comunità democratica da anni“, “Il Pd si è trasformato nel Movimento 5 stelle così gradualmente che non mi sono nemmeno accorto“. Fino alla candida ammissione degli stessi admin gaudenti: “Sì è vero, hanno modificato la didascalia. Pensavamo fosse un fotomontaggio in partenza“. In fondo, si sa, la realtà, a differenza della fantasia, non si preoccupa di essere verosimile.

Grillizzazione del PD e completata. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo