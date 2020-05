ITALIA MODELLO GRILLINO

Il Comune di Torino chiude il dormitorio pubblico allestito nei mesi invernali per i senzatetto. I motivi non sono stagionali, considerando che quei locali sono serviti a rendere possibile il lockdown per decine e decine di persone senza fissa dimora, ma la difficoltà di far rispettare le regole e i conseguenti problemi di mantenimento dell’ordine pubblico nella struttura comunale. Così dice il Comune.

Ora decine e decine di senzatetto stanno accampati sotto i portici del Municipio, facendo una, inutile, fila, in attesa di essere ricevuti dai servizi sociali che non hanno soluzioni da offrire. Stanno ammassati in terra, senza alcun distanziamento personale e senza mascherine. Invisibili persino alla Protezione Civile.

Ci si domanda che cosa possa essere successo in quella struttura comunale nei due mesi precedenti e se tra i senzacasa sloggiati senza alcuna alternativa che possono solo girare e accamparsi negli angoli della città, ci siano persone contaminate.

Qualche kilometro più in là c’è una fila sterminata per entrare al Banco dei Pegni. Sono cittadini la maggioranza dei quali mai era ricorsa a questo per avere liquidità. Il ragazzo di un bar nei pressi porta tre caffè “a domicilio”. Uno per il direttore che ne ha offerto altri due ai poliziotti che stanno lì da ore, in pidi a regolare quel “traffico” doloroso e inquieto.

Il ragazzo viene multato dai Vigili Urbani, oltre 400 euro, che sostengono che il Monte di Pietà non può essere considerato il domicilio dei due poliziotti.

Quello che spaventa è la cultura politica e di governo che produce questi effetti perversi e il fatto che il branco degli spaventati li accetti come effetti collaterali inevitabili e “speriamo passi presto, perché tutto andrà bene”.

Un capo del governo inetto, condizionato da un partito inetto, circondato da una burocrazia inetta, che parte dicendo che investirà 400 miliardi per dare liquidità a famiglie e imprese, poi stanzia i primi 25 miliardi dopo 66 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, con norme che garantiscono solo le banche. Di questi 25 miliardi, ad oggi, si calcola ne siano arrivati alle persone meno di 10. Si prepara un altro decreto per 50 miliardi, che doveva chiamarsi “aprile”, ma ci sarà a maggio. Norme confuse, contraddittorie, tortuose. Tanti annunci televisivi e nella realtà poco e niente. Soprattutto sempre troppo poco e troppo tardi.

Se questi sono gli interventi per la ripresa e questa la regia, aspettiamoci il peggio. Nel frattempo i commerciati che manifestano ordinatamente e distanziati vengono multati, ma il giorno prima nessuno multa i militanti di Fratelli d’Italia che manifestano davanti a Montecitorio con le stesse modalità. Forti coi deboli e deboli coi forti. I campioni della sinistra vera tacciono. Quelli in rete pubblicano fiori e gattini.

Ma piacciono tanto al gregge non immune, che ha riscoperto lo spirito “ribelle” (ma de che?) nelle loro facce già ben definite, a suo tempo, dal conservatore e neoliberista Giachetti. Preparano il terreno alla destra vera e poi, vivendo di Speranza e morendo di stenti, daranno la colpa al solito Renzi. Che fa solo propaganda e cerca solo visibilità. Che fatica tentare di salvare l’annegato che si dibatte.

