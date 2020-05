PIANIFICAZIONE NON INPOSIZIONE.Un mese e mezzo fa, Renzi non diceva di riaprire, diceva di iniziare ad organizzare la RIAPERTURA (COSA NON FATTA)

Un mese e mezzo fa ho detto, inascoltato: iniziamo a riaprire, con regole chiare. Ora la frittata e’ fatta, cerchiamo di dare tutti una mano. Matteo Renzi

Adesso ,dopo aver ascoltato questa intervista a Renzi, sono aperte le critiche ,le ossessioni e le offese ,però ,le dovete documentare e ammettere cosa di sbagliato ha detto Renzi e chi non vorrebbe che le cose che a detto fossero attuate e perché. Almeno tastiamo subito i polsi ai sempre criticoni e contrari a prescindere. Lui parlava di pianificare una ripartenza per poter convivere con il virus e sicuramente non aveva torto. Se poco ascoltavano quello che Renzi diceva di preparare per la fase 2…forse stavamo un po’ meglio.

E hanno fatto male, aggiungo io, a non incominciare a.. pianificare, come suggeriva Renzi, il quale non diceva affatto di aprire tutto subito, ma di ” incominciare a pianificare” per la successiva ripresa! Non si possono fare dire cose che non ha mai detto!

Renzi si può odiare, solo a prescindere!…non conosco altro motivo! regge da solo l’intero Governo…l’opposizione, in questo momento serve solo a fare confusione, seguendo quella parte del Popolo, che è incazzato, ma nello stesso tempo ignora una realtà così evidente…e che non capisce i tempi della burocrazia!..ma la burocrazia stessa, ha questo comportamento dovuto da vari fattori, e che innanzitutto sa di avere a che fare con persone portate a non stare nelle regole ma nel frattempo imporle!.. Ma perché facciamo così fatica ad accettare proposte concrete e di buon senso e dare merito alla preparazione e all’impegno di chi le fa a prescindere…..Renzi ed IV stanno lavorando per L’Italia …se poi gli Italiani lo riconosceranno perché scandalizzarci????

Bravo, RENZI, vedrai che presto verrai ascoltato anche da chi ora è in malafede. E! Non riesco a trovare parole adatte per dire a costoro del Governo di condividere ciò che sta dicendo il Renzi è sacrosanto vero. Sarà l’odio a non accettare ciò che è l’unica realtà per sanare in parte l’enorme scompenso che l’economia è sotto ossigeno. Mah. Non capisco. È vergognoso questo atteggiamento.

PIANIFICAZIONE NON INPOSIZIONE.Un mese e mezzo fa, Renzi non diceva di riaprire, diceva di iniziare ad organizzare la RIAPERTURA (COSA NON FATTA) ultima modifica: da

