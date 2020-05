Regolarizzare i migranti solo per il raccolto è un atto d’egoismo raziale.

Regolarizzare i migranti solo per il raccolto è un atto d’egoismo. Che paese siamo diventati? ora si inventano i diritti civili umanitari a tempo?

In poche parole! un paese cinico e barbaro del 3° millennio!! d’altronde secondo i sondaggi, sommando il centro destra e i grillini il 63% degli elettori li votano ancora!!

Per fortuna esiste ancora una fascia di cittadini e volontari che si danno da fare e sopperiscono in parte alle deficienze croniche a iniziare dalla sottocultura della maggioranza.

I danni culturali e sociali del berlusconismo e della destra hanno incancrenito la società italiana!! grosse responsabilità anche da parte della sinistra massimalista a iniziare dalla congrega dei D’alema e Bersani e via dicendo!!

Io dico che gli stranieri quando lavorano e si mantengono sono ben accetti nel nostro paese …. ma l’ho già scritto 1000 volte …. che chi non delinque e chi non molesta attirerà sempre la nostra simpatia …. ma l’ho già scritto 1000 volte …. di fannulloni che vengono nel nostro Paese come cacciatori di welfare provocano la nostra irritazione, di ITALIANI fannulloni ne abbiamo gia troppi …. ma l’ho già scritto 1000 volte.

E questi vanno regolarizzare (non i fannulloni). Ma serve pure un piano di edilizia popolare altrimenti non risolveremo un bel niente, queste persone hanno diritto ad una casa dove vivere, i bimbi devono poter andare a scuola puliti e pettinati e i lavoratori devo essere assunti con un regolare contratto e non a 3 euro l’ora. Se non possono essere espulsi, teniamoceli, ma in regola. ECCO “quel che ci serve” E non e vero che le raccolte sono gli stagionali, ormai le raccolte sono annuali, basta spostarsi da una regine al altra, il vero problema e che questa gente vive stabilmente nelle baraccopoli perché schiavizzata e sotto stipendiata per permettersi un affitto di casa. . Abbiamo subito un TRAFFICO di esseri umani, li abbiamo tenuti per anni nei centri di accoglienza, poi lasciati per strada…ed ecco le baraccopoli. E IL CAPORALATO E LE MAFFIE HANNO FATTO I MILIARDI. Ora pensiamo di regolarizzarli….e pensiamo dove farli vivere! Chi li assume regolarmente deve garantire un contratto lavorativo. Perché per la regolarizzazione ci vorrà pure un contratto di lavoro.

L’Italia ha una legge sull’immigrazione xenofoba e sovranista, che non a caso porta il nome di due figuri già liquidati ingloriosamente dalla politica. Una legge che ha creato tensione sociale (e ci sta portando verso il disastro economico), fatta apposta per creare il clima su cui le stesse forze politiche hanno fatto leva usando la “sicurezza” come alibi.

L’Italia, facendo finta di non vedere/sapere, si nutre attraverso il lavoro di schiavi, trattati come bestie, senza garanzie, sanità e previdenza, che alimenta le mafie.

Ora nemmeno il più bieco utilitarismo ha permesso un atto di giustizia, regolarizzando i lavoratori e finalmente facendo qualcosa contro il caporalato mafioso. L’anima nera del M5S ha ancora una volta avuto la meglio.

Un mese di regolarizzazione è una beffa tragica e cattiva, che i governanti M5S hanno imposto per salvare la faccia di fronte al loro elettorato fascio-populista. Come se avessero ancora una faccia da salvare.

PS: E CERTO CHE! L’unico sudore che conosci, misero odiatore social che ti scagli contro una donna che già a 16 anni si spaccava la schiena nei campi per poche lire, è quello che si accumula tra le tue dita da hater mentre digiti la tua quotidiana pillola d’odio. Se conoscessi la storia di Teresa Bellanova, le sue lotte al fianco delle donne di federbraccianti contro i caporali, gli schiavisti e i mafiosi, potresti solo inchinarti. Ma odiare è molto meno faticoso di conoscere e imparare. Teresa è un esempio di dignità e sacrificio, valori che uno come te non potrà mai capire.

