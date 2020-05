Se c’è davvero in vista questo temporale, come dice lei, Conte è la persona giusta per aprire l’ombrello? O è meglio che a palazzo Chigi vada qualcun altro per gestire l’emergenza economica?

«Se Conte fa le cose giuste, vada avanti. Non ho un problema personale con lui, ma il mio problema sono le cose da fare per l’Italia. Avrei voglia di urlare da quanto sono preoccupato per la situazione. Al premier proponiamo di stilare un contratto di programma alla tedesca per chiarire dove vogliamo portare l’Italia: quale politica industriale, quali interventi per la famiglia, come lavorare sulla scuola».

Renzi: "Le nostre condizioni? Un patto di governo per far ripartire l'Italia"

