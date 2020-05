L’ex sindaco di Venezia: “Si tratta di schiavitù, è indecente anche solo parlarne. In Italia non ci sono più partiti ma fazioni divise tra di loro”

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, ospite di Gianfranco Mascia nella trasmissione in diretta Facebook “Dalla zona rossa alla zona verde”, sulla pagina di Europa Verde, ha dichiarato: “È scandaloso che in un Governo in cui c’è il Partito Democratico ancora non si sia pensato alla regolarizzazione di persone che lavorano in condizioni infami e che sono necessarie alla nostra economia. Si tratta di schiavitù, è indecente anche solo parlarne. In Italia non ci sono più partiti ma fazioni divise tra di loro. I Verdi sono l’unico partito a carattere europeo che non si divide. Hanno una linea comune e anche una classe politica di buon livello.”

Cacciari: “L’unico scandalo della regolarizzazione dei migranti è che non sia ancora fatta” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo