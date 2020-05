“Che fine faranno i 5 Stelle”: ecco il futuro di Di Maio&Co.

I grillini sognano un governo senza alleanze, ma i loro autogol rendono irrealizzabile l’obiettivo: dietrofront sui temi storici, battaglie interrotte e assenza di un leader. INCOMPETENTI E ARROGANTI ALLO SBARAGLIO.

Le drammatiche settimane caratterizzate dall’emergenza Coronavirus hanno apportato dei vantaggi al Movimento 5 Stelle: da una parte hanno placato (almeno per il momento) le varie lotte interne che stavano corrodendo i grillini, dall’altra hanno contribuito alla crescita del M5S nei sondaggi. Una situazione di apparente calma che a stretto giro rischia di tornare agitata e di minacciare quella fragile stabilità (ri)trovata negli ultimi mesi. Il governo è stato chiaro: in questo preciso periodo non servono polemiche in base al colore politico di appartenenza, ma bisogna consolidare un clima di unità nazionale per tentare di far ripartire il Paese, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista economico.

Ma c’è chi vuole iniziare a guardare al futuro: “ L’ambizione mia che faccio parte del Movimento è quella un giorno di riuscire a governare da soli. Ci vorrà tempo, lo decideranno gli italiani “.

L’obiettivo posto da Luigi Di Maio non lascia campo a interpretazioni personali o ad ambiguità: i pentastellati vorrebbero prendere le redini di un esecutivo senza alcun tipo di alleanze. L’ipotesi di vedere i 5S soli al comando appare piuttosto lontana e improbabile, soprattutto dal punto di vista numerico: se non hanno raggiunto il traguardo in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ovvero nel momento del loro massimo successo, quando potranno conquistare tale scopo?

Le alleanze di governo

Le forti e rigide prese di posizione da parte dei gialli si sono poi rivelate molto deboli. “ Non faremo mai alleanze con nessuno. Andremo sempre da soli “. Parole che venivano urlate dai palchi, scritte sui blog e ripetute nei Meetup. Ma abbiamo potuto notare come i grillini in realtà non abbiano fatto molta fatica nel passare da un governo con la Lega a uno con la sinistra. Con lo stesso presidente del Consiglio. E con entrambi i partner hanno perso progressivamente consensi. Sono stati completamente schiacciati dagli alleati, senza alcuna forza di reagire e con solo qualche timida risposta agli elettori che chiedevano che fine avesse fatto il Movimento.

Il contratto di governo con il Carroccio aveva inizialmente portato i suoi frutti, anche per il M5S: tra l’ottobre e il novembre del 2018 l’esecutivo gialloverde ha sfiorato (e a volte anche superato) il 60% di gradimento nei vari sondaggi. Ma sono stati mesi in cui non sono mancati litigi, ultimatum e frecciatine. I continui dissidi sono culminati con la crisi innescata da Matteo Salvini, che ad agosto ha detto stop all’esperienza con i 5 Stelle (dominati dalla Lega) e ha espresso l’intenzione di andare al voto per consegnare agli italiani una maggioranza di centrodestra.

L’intento di tornare alle urne è però fallito perché i pentastellati si sono immediatamente accordati con il Partito democratico per dare vita a un nuovo governo, il cui premier è restato Giuseppe Conte. L’avvocato del popolo si è scontrato duramente con l’ex ministro dell’Interno al Senato, procurandosi la fascia da leader degli anti-salviniani. Tuttavia il cammino dell’esecutivo giallorosso è partito fin da subito in salita nel gradimento dell’opinione pubblica, potendo contare sul gradimento di un solo intervistato su tre. Anche in questo caso i grillini sono stati surclassati dai dem.

Alessandro Amadori ha fatto luce sulla complessità del passaggio da movimento a istituzione: “ La differenza di fondo si è manifestata sia con la Lega sia con il Pd, che invece sono dei veri e propri partiti e sanno capitalizzare “. Questo però sembra non essere ancora alla portata del M5S, che si sta trasformando in una struttura di potere e sta acquisendo un nuovi tipo di approccio, di organizzazione interna. “ Essendo perennemente a metà del guado, soffre nel momento in cui ha un partner di governo che invece il guado l’ha già attraversato “, fa notare il politologo. Anche perché governare significa mettersi in paragone con il partner di governo, quindi i limiti vengono fuori e si traducono in intenzioni di voto che scendono: “ Soffre del confronto, e quando si confronta con un partner che invece è già istituzione paga pegno “.

