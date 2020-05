De Angelis: Che fare? Cari compagni, ecco perché vi scrivo. Un compromesso miserabile sui migranti, il silenzio sulla mafia, un governismo senza ambizioni e senza idee sulla ricostruzione post Covid. Una spietata riflessione sulla sinistra

Ahaha!!! vabbè oggi ha toccato il fondo. Osa perfino citare Cicerone. Questo qua veramente l’hanno messo a fare il vicedirettore per dare un senso alla vita di tanti bambini disadattati che leggendolo possono sperare anche loro un giorno di essere qualcuno nella vita. Adesso coi soldi a fondo perduto del governo compra un badile ed inizia a scavare.

Compagni. Il motto passa da lavoro per tutti (pura utopia) a reddito minimo per tutti (pura utopia). Perché il Covid ci insegna che interi settori del ceto medio (portanti/vitali per l’esistenza dello stesso Stato) possono in brevissimo tempo impoverirsi ! Perché la ricchezza oggi è SOLO la liquidità! Ogni bene che non sia commestibile (e forse anche quello) non dà sostentamento se il mercato si ferma. L’equazione mercato=lavoro=reddito è desueta, superata dall’oggettività. Dicono loro (la setta m5s) Quindi la stessa essenza dello Stato che basa la sua ricchezza (tasse) sulla vivacità del mercato interno/esterno è volubile e debole. UN STATO NON SOSTENIBILE FALLITO. Purtroppo io ho capito benissimo il vostro pensiero

E’ il nuovo “mantra”. Ovvero l’illusione che lo Stato possa distribuire a tutti una quantità minima di soldi, o se volete chiamiamoli “vouchers” , “crediti”, “tickets”….insomma una quantità di valuta che serve a ciascuno per procurarsi i mezzi di sostentamento, senza necessità di lavorare.

E questo mantra spinge molti commentatori a gioire se le aziende e le fabbriche chiudono, pensando che ciò corrisponda ad una giusta nemesi. Pensavo che la mentalità degli Italiani non potesse peggiorare….. evidentemente mi sbagliavo. Di Vittorio si starà rivoltando nella tomba.

De Angelis: “il tema va affrontato a un livello un po’ più ambizioso rispetto alle dichiarazioni di Crimi o dei tanti caporali di giornata che parlano come se al Viminale ci fosse ancora Salvini?”.

Ma hai presente De Angelis, come sarebbe la situazione se al Viminale ci fosse ancora proprio Salvini? Occorre tener conto della complessità della realtà, non sognare ad occhi aperti, soluzioni certamente più adeguate, ma pur sempre illusioni….. Non credo che occorra buttarsi nel baratro (almeno, finché possiamo farlo) per sperare di risollevarsi in seguito. Perché potrebbe mancare proprio il “seguito”. Il meglio è nemico del bene…. Ripeto: finché possiamo farlo, il difficile è determinare proprio il limite.

De Angelis: Mi permetto di risponderle io.

Si tranquillizzi perché nessuno, nel panorama politico attuale, sta aizzando “guerre civili”, “rivoluzioni” o quant’altro, né ha interesse a farlo perché è chiaro a tutti che questa volta rischiamo seriamente di affondare.

Chi ha le “leve” per prevenire le tensioni sociali sono le forze politiche di maggioranza, poiché esse hanno i numeri parlamentari per approvare leggi e decreti.

Chi governa ha la responsabilità di governare, cioè di prendere le decisioni che ritiene giuste per il paese….. e non deve, anzi non può mettersi a “frignare” perché le opposizioni “non collaborano”.

Chi sta al timone piloti la nave e non si curi dei marinai che non sono d’accordo sulla rotta da tenere. Altrimenti, non è un buon timoniere.

E in un momento difficilissimo come questo, la maggioranza ha il dovere di comportarsi come un buon equipaggio, lavorando insieme con coordinazione ed evitando inutili litigi o addirittura minacce di abbandonare la nave. (come invece sta accadendo).

Scaricare le responsabilità sugli altri è già di per sè stesso un gesto vile, prova di debolezza e di incapacità .Gesto ancor più grave, se viene compiuto da una maggioranza nei riguardi di una minoranza. Gesto esecrabile, se all’interno di quella maggioranza ci si azzuffa come marinai nelle bettole.

Il governo durerà finché durerà. Che sia fino al 2023, o fino al mese prossimo, non è dato saperlo. La politica a volte è imprevedibile al di là dei continui “retroscena”, buoni solo per far sbarcare il lunario ai giornalisti.

Ma alla fine, chissenefrega? Questo è il governo che abbiamo, piaccia o non piaccia, e quindi possiamo solo augurarci che provi almeno a fare del suo meglio, finché durerà in carica.

E in ogni caso, comunque vada, il percorso di questa legislatura si svolgerà sui binari stabiliti dalla Costituzione. Le menti di molti elettori Italiani, a mio avviso, sono ormai vittime di un’overdose permanente di propaganda, di destra o di sinistra, che ha finito per ottenebrarne irrimediabilmente le capacità di discernimento

Siamo l’unico paese occidentale, credo, che abbia interi canali televisivi di rilevanza nazionale che trasmettono solo politica, dalla mattina presto a notte fonda.

E più ne vediamo, più ci trasformiamo in pesciolini rossi dalla memoria corta. Potevamo diventare un popolo democraticamente maturo…. potevamo….. e invece siamo buoni solo per suonare le trombette allo stadio.

