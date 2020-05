Un risultato interessante rispetto alle premesse iniziali sul MES dei tempi passati. Si può ora iniziare a ragionare senza polemiche e distinguo dopo soli 10 secondi dall’annuncio

Aiuto, c’è l’accordo sul Mes. All’Eurogruppo passa la linea italiana, ma un minuto dopo riparte la baruffa fra M5S e Pd. Con Conte preso nel mezzo, che non sa se lo attiveremo e rimanda alla battaglia del “Recovery Fund”, che avrà tempi lunghi e mille incognite.

Com’era nell’aria già da giovedì, l’Eurogruppo sigla l’accordo sulle caratteristiche della nuova linea di credito istituita nel Meccanismo europeo di stabilità per la pandemia. Passa la linea italiana: assenza di condizionalità, prestiti disponibili per un anno, estensibile fino a dicembre 2022, della durata di dieci anni (l’Olanda aveva chiesto che maturassero in 2-3 anni), a un tasso di partenza dello 0,1 per cento, nessuna troika, ma solo un controllo sulla destinazione delle spese dirette e indirette legate all’emergenza sanitaria. Una prima vittoria, perché semmai il problema si porrebbe dopo, con la riattivazione del Patto di stabilità e crescita che però non è roba che riguardi solo i prestiti del Mes, ma in generale il bilancio italiano. Eppure no. Un minuto dopo, nel Governo scoppia l’ennesima baruffa tra Pd e M5s. E il successo rischia di diventare un incubo.

Io spero che, tra dieci anni e forse prima, ricorderemo l’esperienza del movimento fondato da due sciroccati come un incubo che appartiene al passato. E, aggiungo ai miei sogni, che ci sia chi non si ricordi più che esisteva una creatura come Salvini che ammorbava la politica Italiana. In una situazione economica e finanziaria disperata, un prestito al tasso 0,12% di 37 Miliardi (più di una manovra annuale), per M5S è strumento inadeguato. Cari con queste tare, è pacifico che il paese affonda. Di Maio: “Il Mes rischia di trasmettere un’immagine di debolezza del nostro Paese”. Se è per questo, avere lui agli esteri che immagine trasmette? senza guardare al prima!

Quando parla Di Maio e compagnia ( di qualsiasi cosa), significa che vuole dire il contrario di quello che dice. Abbiamo tutti avuto modo di verificare ( da no Tav a sì Tav, da no Tap a si Tap, da mai con i aprirei al governo con la lega, da mai con il PD al governo con il PD etc.etc. l’elenco è troppo lungo).

NO TAV NO TAP NO ILVA NO BENETTON NO MAFIOSI NO MES. La coerenza è nel dire NO, non nel praticarlo….Come Farage ha plagiato gli inglesi di provincia come il Capitano e la Patriota dalla buccia verde e la setta Casaleggio &c dal cuore rosso pieno di semini stanno tentando di fare in Italia. Peccato al governo ci sia un manipolo di personaggi in cerca di autore che non brillano per autorevolezza e capacità politica. Un disastro calmierato solo da RENZI che sprona Mattarella, aggiungiamo Gabrielli, le forze armate, la gdf, alcuni giudici coraggiosi, con i sovra citati gli insegnanti, gli operatori sanitari, i lavoratori, i trasportatori. Bar e ristoranti, spiagge e vacanze possono aspettare.

Quando i 5S spariranno dal panorama della storia politica di questo martoriato paese? Come ha fatto un terzo degli italiani, pur disperati e delusi, ad affidarsi ad un personale politico che ha un clown come elevato fondatore e una società privata come amministratore apostolico? Come è possibile che un ex boyscout sia stato Premier? Come è possibile che il partito democratico abbia come leader uno scialbo fratello di un grande attore? Come si fa ad avere come opposizione una statua di cera, un Capitano buono solo per la famosa pasta dentifricia, una nostalgica dell’autarchia del Ventennio della Lauretta italica? Che peccato non avere più i politici clericali e clientelari di una volta e i loro oppositori sindacalizzati e anticlericali. Avrebbero organizzato la resistenza al Covid in modo unitario e riacceso i motori in modo organizzato utilizzando le loro classi sociali di riferimento come cinture di sicurezza. Oggi è solo caos, approssimazione, ignoranza, futile litigio, personalismo. E con gli M5S i c@glioni alla guida di una Italia disastrata , reddito di cittadinanza, reddito di emergenza solo assistenzialismo che non porta a niente , come nella loro vita privata questi non capiscono che per farlo l’assistenzialismo occorre produrre ricchezza , questi invece sanno spendere solo a debito , appunto come nella loro vita privata.

Non è che il GOVERNO ora mi cade nel MES e sopra tutto nel bel MEZZO dell’EMERGENZA SANITARIA? Sarebbe un ATTENTATO alla COSTITUZIONE.RENZI BERLUSCONI e ZINGARETTI hanno detto SI al MES. Per cui il GOVERNO rischia di CADERE.O CALERANNO LE BRAGHE COME ABITUDINE LA SETTA CASALEGGIO&C.

Un risultato interessante rispetto alle premesse iniziali sul MES dei tempi passati. Si può ora iniziare a ragionare senza polemiche e distinguo dopo soli 10 secondi dall’annuncio ultima modifica: da

