Ancora ed ancora si strumentalizza la nascita di questo pessimo governo, che tra i suoi peggiori partecipanti oltre la compagine grillina e Leu vede Zingaretti appoggiato da un inguardabile Boccia, per sparlare di Renzi che aveva proposto un governo con appoggio esterno del Pd per fare riforme urgenti, tra cui la legge elettorale, e per disinnescare le clausole di salvaguardia con le quali Berlusconi si mise il sedere al caldo. Inaccettabile la distorsione della realtà per fare politica, e comunque, se anche fosse che Renzi abbia favorito la nascita di questo governo, sicuramente non poteva prevedere la imbecillità politica del segretario e dei suoi accoliti…ecco, adesso che l’ho scritto, questo mi sembra assurdo…era prevedibile? Si, io credo di si

E comunque, a pensarci bene, ad una cosa è servito, questo governo che ha dato modo a Salvini di esibirsi tanto da fare sgonfiare quasi totalmente la bolla di compiacimento nei suoi confronti: a portarlo dal 41% allo scarso 20% di oggi (che è comunque troppo rispetto i meriti ed i programmi)

Ancora si strumentalizza la nascita di questo pessimo governo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo