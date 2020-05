La conversione di Silvia Romano scatena l’odio fascio-sovranista: “Era meglio se stava dov’era” Si unisce anche Alessandro Sallusti: “È come vedere un prigioniero dei campi di concentramento orgogliosamente vestito da nazista. Non capisco e non capirò mai”

Era prevedibile: la gioia per la liberazione di Silvia Romano per alcuni è durata ben poco, per altri non è mai iniziata. Già ieri, alla notizia della fine dell’incubo per la volontaria rapita in Kenya un anno e mezzo fa, il solito gregge di pecore sovraniste era partita con il mantra ‘e quanto ci è costata?’. Ma la notizia della conversione all’Islam ha scatenato quelli tra i fascio-sovranisti che erano riusciti a conservare un po’ di decenza. Su twitter, in queste ore, si legge di tutto: tra chi specula su una presunta gravidanza di Silvia Romano che è venuta in Italia per dare alla luce un bambino straniero con cittadinanza italiana, a chi non crede nella sua liberazione ma che sia una pericolosa terrorista passata dalla parte dei fondamentalisti.

Siete dei miserabili ed è anche un complimento per voi bestie senza anima…….i soliti falsi bigotti……quelli che sventolano il rosario e i crocifissi, voglio la riapertura delle chiese ….e poi festeggiano quando i bambini affogano in mare. Tranquilli se dovesse succedere qualcosa alla figlia di Salvini, la lasciamo nelle mani dei suoi sequestratori africani. A dimenticavo abbiamo pagato con i minibot che hanno stampato Borghi e Bagnai……..siete contenti adesso. Tutti parsimoniosi adesso i lagaioli, gli stessi che non sanno contare fino a 49 ……milioni.

Cazzo un altro fine settimana di mer..da, l’ennesimo, per leghisti e fascisti. Silvia torna in Italia, Bonafede firma il decreto per riportare dentro i mafiosi che altri avevano scarcerato ed il cdm è pronto a dare il via libera al più imponente intervento statale dalla fine della guerra. Mala tempora currunt per voi cari destrorsi. Adesso faranno un altro buco nell’acqua con la sfiducia a Bonafede. Del resto quando non ha una minima competenza politica ed istituzionale e si parla solo alla pancia della gente quello è il minimo che possa accadere..

La conversione di Silvia Romano scatena l’odio fascio-sovranista: “Era meglio se stava dov’era” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo