Se il virus perde forza potrebbe essere artificiale. CI MANCAVA IL TRAMPZAIA

Ecco chi è Zaia, quello che appena possibile e per far parlare un po’ di lui inseguendo il vento se ne frega della comunità scientifica che fino a ieri lodava. Sembra tanto Trump.

D’altronde sappiamo che ha protestato contro l’istituzione della zona rossa per le province di Padova, Venezia e Treviso. Quello che ha detto che le case di riposo non sono “competenza della regione” o che il virus in Veneto non attaccava perchè i veneti si lavano più dei cinesi che mangiano topi vivi.

Se fosse necessario, l’uscita di oggi certifica la distanza tra la scienza e Zaia, e chiarisce una volta per tutte chi ha salvato il Veneto: i medici, gli scienziati, gli studiosi e tutto il personale sanitario. Ce l’hanno fatta nonostante Zaia.

Se il virus perde forza potrebbe essere artificiale.

