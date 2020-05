Ogni tanto incappo nelle lamentele di coloro che dicono di non riuscire più a sopportare le limitazioni imposte dal coronavirus, di non reggere più la vista di gente in guanti e mascherina, gente che a loro dire, ha ormai assunto le fattezze degli zombie, etc. Piuttosto che vivere così, affermano, è meglio morire.

Ora io, probabilmente, con l’avanzare degli anni sono diventata cinica, e c’è anche da dire che, dati gli acciacchi che mi affliggono, non è che il COVID mi abbia costretto a mutare la vita più di tanto, ma mi chiedo: siete proprio sicuri, cari signori, di voler andare incontro alla morte? Magari dopo che vi hanno ficcato in gola un tubo tipo canna per innaffiare il giardino? E, soprattutto: cosa pensate ci risponderebbero, se potessimo porli di fronte al quesito cosa sia meglio tra la quarantena e la morte, tutti i vecchi, i giovani, le madri, i padri che sono stati strappati ai loro affetti dal virus? Un po’ di pudore, per cortesia.

Un po’ di pudore, per cortesia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo