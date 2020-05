Produzione industriale crolla del 28%. Peggio del previsto. Lo diciamo da tempo: la pandemia rischia di trasformarsi in carestia.

Bene la scelta su Irap, proposta da Italia Viva. Ora focus su turismo, industria e innovazione. Riaprire, ripartire, rilanciare #Adesso Matteo Renzi.

Spiega una volte per tutte al ministro delle finanze e ai 5 stelle che le famiglie italiane vivono di lavoro e non di sussidi a pioggia. Chissà poi perché fanno le cose Ma quelli contro solo perché si chiama RENZI blaterano perché dice e non mette nero su bianco( non è al governo non può mettere nero su bianco) Gente ma vi da delle direttive utili e giuste. E proprio vero gli Italiani sono invidiosi. Dai Matteo fatti ascoltare ,tu puoi aiutarci grazie!!!

Bravo Matteo non mollare segui tutte le fase con le relative soluzioni per le famiglie e le imprese le quali oltre al prestito garantito con importante preammortamento di 24 mesi si aggiunge un finanziamento a fondo perduto per le piccole imprese.

Si vero, di questo virus si sa poco o niente. Una cosa è certa, questo virus lo sconfiggi definitivamente solo con il vaccino che presumibilmente non ci sarà prima della prossima primavera. Vi chiedo, nel frattempo cosa facciamo? Continuiamo a tenere chiuso oppure apriamo rispettando le raccomandazioni come diceva Renzi? non si fa politica per prevedere le conseguenze…si stabiliscono regole in base a ciò che si sa e al limite si integrano quando ci sono nuove conoscenze. Altrimenti “si muore di fame e non di coronavirus”. Renzi ha sempre chiesto di pensare per tempo alle regole per la riapertura, è leggermente, ma sostanzialmente diverso… Infatti quel genio di Boccia OGGI dice che i negozi non si possono riaprire perché MANCANO i protocolli di sicurezza. Mi domando: ma le 16 task force con 450 “savants” che cxxxo fanno? Quello chiedeva Renzi, che si fissassero le regole (e NON le date) per le riaperture.

Liberi di pensarla.. come volete ma la differenza tra un tuttologo ed uno statista ( e Renzi modestamente lo è) e prevedere e programmare il futuro dell’Italia…riguardo il vostro esempio (uno statista e un principiante)…ricordatelo sempre che lo statista programma il percorso migliore…il principiante improvvisa al momento… cordialità

Si visto l’andazzo ITALICO.Comincio a pensare, che a parte Renzi, IV e poche altre teste pensanti, ci sia una strategia ben precisa volta a distruggere questo Paese, sotto la regia di altri, ben oltre le nullità grulline e le sparate fascioleghiste. Sveglia!!!

Ma miei cari! denigratori di Renzi per pregiudizio, per ignoranza e per partito preso, dovete pensare che non potrete partecipare ai suoi funerali in più di 15. Perché l’unica condizione che soddisferebbe il vostro odio, è la morte fisica di Renzi. Dovrete fare un bel po’ di funerali, dove a 15 per volta possano vedere finalmente sotto terra l’odiato Renzi. Un bel gesto dell’ombrello a tutti questi f.d.p. d’Italia.

ECCO COSA SUCCEDE A FAR IL DEL BENE PER L’ITALIA! L’unico POLITICO che grazie ai media televisivi e della carta stampata gli italiani ” odiano ” Nulla invece su Salvini, su Meloni, su Conte, su Di Maio o su Bonafè oppure su Boccia e Zingaretti e gli altri ascari del PD. ultima modifica: da

