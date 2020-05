Le poco attuabili ordinanze per la scuola della ministra Azzolina.

Dalle informazioni desunte dalle bozze delle ordinanze relative alla valutazione del primo e secondo ciclo di istruzione che stanno circolando emergono non poche perplessità.

I dirigenti scolastici che fanno parte di Cisl Scuola hanno espresso i loro dubbi sulla modalità di svolgimento dell’esame di terza media prevista dall’ordinanza della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, e dichiarano: “L’esame sembra perdere ogni elemento caratterizzante l’esame di Stato e ciò, alla luce dell’articolo 33 della Costituzione, solleva molti dubbi. Senza ammissione, commissione nè alcuna prova, l’esame proprio non c’è e questo mal di accorda con le previsioni costituzionali”.

In entrambi i settori si parla di ammissione degli alunni alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, in tal caso, emerge dalle bozze, il consiglio di classe predispone un piano di apprendimentoindividualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Stendiamo un velo pietoso slla Ministra, ma Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è sermpre stato L’Organismo burocratico più pletorico, più inutile e dannoso per il funzionamento corretto ed efficiente della Scuola, credo comunque che per giungere a soluzioni fattibili sia necessario un ministro con ” facoltà di ascolto”. Il ministro Azzolina non sembra eccellere in tal senso..

Francamente, è tempo di finirla con questa farsa. Chiudete le scuole, promuovete tutti e ci penseremo l’anno prossimo. ultima modifica: da

