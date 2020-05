Annibali contro Bonafede: “Con Renzi al governo il M5S sarebbe stato a favore di Di Matteo”

La deputata di Italia Viva Lucia Annibali in aula alla Camera dopo l’informativa del Guardasigilli Alfonso Bonafede, è tornata sulla polemica con Di Matteo: “Con Renzi al governo il M5S sarebbe stato dalla parte di Di Matteo”. “Anche il dottor Di Matteo dovrebbe rendere conto delle sue dichiarazioni nelle sedi adeguate. E da lei, ministro Bonafede, abbiamo avuto una ricostruzione che giudichiamo parziale di quei fatti. Le chiediamo di fare il ministro della Giustizia, non del giustizialismo, che è la negazione stessa della giustizia. Lo scontro in tv con il pm Nino Di Matteo è una brutta pagina per la giustizia italiana, uno scontro istituzionale gravissimo che se fosse capitato a un ministro della nostra parte politica avrebbe indotto il Movimento 5 stelle a manifestazioni di piazza. Voi vi sareste schierati dalla parte di Di Matteo, noi scegliamo la serietà e di rivendicare la diversità rispetto allo stile giustizialista che non ci appartiene. E non riteniamo verosimile il sospetto che la manca nomina di Di Matteo a capo del Dap possa essere frutto di un cedimento in favore della mafia”.

