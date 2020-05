Domande che servirebbero fare e che mi sono posto spesso anch’io e non solo in questo periodo

Appunti e domande per il dopo coronavirrrrus che serve pensarle prima.

1)Sarebbe bello se gli eventuali aiuti arrivassero in base ai redditi dichiarati così chi ha dichiarato tanto e pagato tasse possa prendere di più e chi ha dichiarato poco x evadere le tasse prenda meno ……ma non sarà così ……purtroppo….

Spiegatelo alle bestie razziste, che già i regolari ci stanno pagando da anni almeno un 40% delle nostre pensioni. Questi sono uomini e donne, in gran parte laureati o con diplomi tecnici, parlano tutti l’italiano meglio di #giuseppiconde

e #gigginodimail… e sono 600 mila. Ma sono uomini o animali? E se non li regolarizziamo una volta per tutte, SE NE VANNO! Poi chi raccoglie frutta e verdura. i fancazzisti parassiti e incapaci di destra? O marcisce tutto e ve lo pigliate nel culo tutti: razzisti e umani. Perché dovremmo importare tutto dall’estero e costerebbe tutto 4 volte di più.

2)Io però mi chiedo una cosa, ascoltando vari servizi su ristoranti e ristoratori. Faccio un esempio. Venezia. Dove in qualsiasi periodo dell’anno si è sempre fatto fatica a trovare un posto in un ristorante, in particolare in quelli più gettonati e centrali. Ma questi ristoratori non hanno messo un euro da parte che gli possa consentire di non lavorare per qualche mese e/o di dover ridurre i coperti? Perché io capisco il piccolo ristoratore che davvero farà fatica. Ma quelli che negli ultimi 20 anni hanno avuto un’attività costantemente in attivo, devono per forza aspettare gli aiuti dello Stato?

3)A chi propone! tipo la Giorgia Meloni: “Chiediamo di emettere bot 50ennali patriottici”

Fazio per fortuna chiede: “E gli italiani sarebbero OBBLIGATI a comprarli?”

Meloni: “Esattamente”.

Cosa significa questo? Significa che, secondo Giorgia Meloni, dobbiamo tutti OBBLIGATORIAMENTE prestare soldi nostri (dei nostri conti correnti) allo Stato.

Quando li riavremo indietro quei soldi con gli interessi? Tra 50 anni (50ennali).

Questa è l’idea “geniale” della Donna Madre Cristiana che sta spopolando nei sondaggi.

Chiaramente l’idea di ottenere la medesima somma ma solo tassando dell’1,5% i patrimoni oltre i 5mln di euro non se ne parla nemmeno. Eh perché questi sono quelli dalla parte del popolo.

4)E per voi Giuseppe Conte, e anche oggi si decide domani

La crisi è certa, la risposta del governo è incerta. La maggioranza non riesce a chiudere il Decreto Rilancio (già Dl Aprile, già Dl Maggio), il Cdm scivola sempre più in là, sfidando la pazienza del paese…

Ma come diceva Totò ogni limite ha una pazienza, Conte e gli ormai mitologici capidelegazione se lo ricordino…

