Giallo sulle mascherine che scarseggiano, Arcuri: “Non spetta a me rifornire le farmacie”

“Stiamo facendo la nostra parte. Sono benvenute le critiche dei cittadini, ma solo le loro”. “Il prezzo delle mascherine chirurgiche fissato a 50 centesimi più Iva, quindi a 61 centesimi, resterà quello. Purtroppo, per speculatori e categorie simili, ciò è e ciò sarà: se ne dovranno fare una ragione”. Sono le parole del commissario straordinario Domenico Arcuri. “Gli italiani vanno al supermercato e trovano le mascherine. Nella farmacie, no. Gli italiani sanno benissimo cosa fare, faccio fatica a prendermi colpe che non ho se nelle farmacie non trovano le mascherine. Io lavoro perché le trovino, ma no dipende solo dal sottoscritto. Intanto, le trovano al supermercato a 61 centesimi. Se le trovano lì e non le trovano nelle farmacie, il problema non sono i 61 centesimi: non è sostenibile l’idea che il fornitore delle farmacie debba essere solo lo stato”, ripete in una conferenza fiume.

Ma sta di fatto che delle mascherine si trovano con il conta gocce. Arcuri belle parole ma fatti pochi, finita questa pandemia sicuramente ti aspetta la politica quella attuale inconcludente, e non va bene.

