Giuseppe Conte, e anche oggi si decide domani

La crisi è certa, la risposta del governo è incerta. La maggioranza non riesce a chiudere il Decreto Rilancio (già Dl Aprile, già Dl Maggio), il Cdm scivola sempre più in là, sfidando la pazienza del paese.

Tanti anni fa i cittadini di Roma, infuriati dal fatto che il Conclave non si decideva a nominare il Papà, chiusero i Cardinali dentro (forse senza mangiare) e in pochissimo tempo arrivò l’elezione. Che dite, si potrebbe tentare ?

Accadde a Viterbo, nel 1268 e li misero a pane ed acqua, dopo due anni e mezzo in cui erano state solo fumate nere. Anche perché dalla nomina del nuovo pontefice dipendevano a cascata centinaia di altre nomine nell’apparato amministrativo, quello che oggi chiameremmo “l’indotto”. Nonostante questo, i cardinali non riuscivano lo stesso a trovare una accordo ed allora (era gennaio) i viterbesi decisero addirittura di scoperchiare la chiesa dove si svolgeva il conclave ed esporli ai rigori dell’inverno.Dopo due giorni di questo trattamento, uscì la fumata bianca ed il nome del nuovo Papa (Gregorio X).

Cicerone pensava a Conte col suo “fino a quando abuserai della nostra pazienza”? Se dopo 3 giorni l’ospite puzza, dopo 10 rinvii cosa fa il Pasticciaccio Contiano???!!! E mentre loro scherzano, in Lombardia i cinesi hanno già iniziato a rilevare a buon prezzo le piccole attività dei commercianti che tra cambiali delle licenze, affitti e bollette, hanno deciso di gettare la spugna. Continuate pure a scherzare col fuoco…E dico che dopo gli USA e GB, l’Italia è il peggior paese dove stare in una emergenza di questo tipo. Il decreto Aprile, Maggio, Rilancio verrà forse approvato post mortem… nel senso che lo approveranno quando il tessuto economico sarà in una bara….e i boccaloni sostenitori de CONTE ULULANO ma come ? Abbiamo il miglior Governo del mondo che tutti laudano. La miglior opposizione del mondo che tutti ci invidiano ! L’Italia ha preso i miglior provvedimenti del mondo che il mondo ci invidia ma che nessuno copia. E ci si lamenta ? Può darsi che il modello italiano è l’esempio perfetto di quello che non si deve fare ?

Sono 3 mesi e mezzo che va avanti questa Commedia/Tragedia Italiana, da quel 31 Gennaio in cui fu dichiarato lo Stato di Emergenza, a posteriori bisogna fare un plauso a tutte le Alte Cariche che si adoperarono ad Agosto per dare un Governo al Paese invece che la parola agli elettori. Questo succede quando si prende la strada storta, si precipita nel burrone.

Non ho mai apprezzato questo governo e la mia disistima per Conte è totale. Ora quest’armata Brancaleone è talmente ridicola da affogare ogni giorno in un mare d’incompetenza e improvvisazione, tanto che ormai mi imbarazza commentare i loro pasticci quotidiani. Siamo entrati per primi tra i paesi occidentali in questa pandemia. Ne usciremo per ultimi.

Comincio a sospettare che il governo voglia mettere al tappeto l’Italia memore del fatto che proprio da una situazione disastrosa come dopo la guerra l Italia si risollevo dando il meglio di se. Pero la ns primadonna CONTE deve mettere in conto che allora non sarà lui a guidare la

Ricostruzione.

PS:Ci siamo detti ad inizio lockdown che ne saremo usciti migliorati. La risposta però è no. Nessuno tra i giornalisti che ci racconti la realtà per quella che è. Il mondo dovrà affrontare una crisi sistemica paurosa , ma lo si vuol fare coi soliti metodi che ci hanno portato al collasso. Si inneggia al taglio delle tasse, ai condoni tombali, denaro a fondo perduto ecc: ma tutte queste cose sono debito, capito debito che qualcuno dovrá PA-GA-RE, prima o poi. Io sono laureato in storia e quella ci dice che in Italia i debiti li hanno pagati sempre, sempre, le stesse categorie: lavoratori dipendenti e pensionati. La dimostrazione? Siamo il primo paese in Europa per evasione fiscale, non in valore assoluto (quello dipende dalla mole economica) ma per incidenza: quindi gli italiani lo fanno di più. 100 miliardi all’anno spariscono al fisco e noi stiamo diventando matti, ora, oggi, per trovarne 55. Portando su scala decennale la media evasione italiana, l’ordine di grandezza è spaventoso. Quindi e chiudo, prima di accusare Conte, i politici tutti l’Europa matrigna e gli dèi dissenti, guardatevi allo specchio e ripensate al vostro percorso personale: forse qualcuno qualche colpa se la deve prendere. Per gli onesti, che ci sono, noi dipendenti e pensionati ci saremo comunque, come sempre.

