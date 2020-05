IL MIO PENSIERO DEL GIORNO Chiariamo subito una cosa: SENZA OFFENDERE NESSUNO.

Chiunque tra i miei contatti pensi che Silvia Romano, appena liberata, avrebbe fatto meglio a starsene a casa, o a morire sgozzata, è pregato di togliersi subito dai coglioni.

Via.. aria.. fuori… toglietevi dai miei contatti da soli, tanto prima o poi vi scovo ed è peggio, voi che scrivete “vogliono fare le crocerossine, senza nessuna esperienza e poi per toglierle dai guai dobbiamo pagare noi” ..”se l’è cercata”.. “poteva aiutare gli italiani”… “stai a casa tua bambina viziata”.

E questi sono solo i commenti meno allucinanti che leggo. Ne ho letti alcuni da ieri che non riesco nemmeno a trascriverli dallo schifo che mi fanno.

Immagino che tra poco partiranno anche le invettive per il fatto che si sia convertita all’Islam. Eh sì , perché per voi, che “non siete razzisti, ma però”, Silvia, non solo ha osato aiutare bambini neri, anziché bianchi, si è pure convertita sta cretina ragazzina viziata e mi è tornata pure incinta.

Ma non voglio nemmeno perdere tempo a cacciarvi. Toglietevi dai coglioni da soli.

Il mio è un globale, vi comprende tutti, sentitevi tutti coinvolti nel mio vaffanculo e toglietevi dalla visione della mia pagina.

Tutti noi siamo fortunati, che appena arriva mezzogiorno sentiamo già un languorino allo stomaco… Siete mai stati per giorni senza mangiare ? Dove operava Silvia il languorino lo sentono per giorni e giorni anzi da appena sono nati. E non è un merito essere nati qualche parallelo più in qua, ma una semplice e fottuta, botta di culo vi è chiaro almeno questo.

Dove c’è fame, guerra, miseria, ci sono anche assassini e rapitori. Silvia è partita lo stesso, ha lasciato le sue sicurezze italiane, per portare aiuti a bambini che non hanno nulla. Chi sceglie di aiutarli rischia. È una scelta, certo, ma se l’alternativa è stare tutti a casa per non correre rischi di saltare per aria o venire rapiti, ovvero di lasciare quelle persone innocenti al loro destino, beh, io preferisco rischiare o far rischiare chi sceglie di restare umano. Semplicemente perché può farlo e lo fa.

Cari saccenti sempre col vostro bel culo bianco latte e sempre al caldo, anche con tutte le precauzioni del mondo il rischio c’è sempre e non sempre è evitabile, a volte non esistono precauzioni o esperienze pluriennali che ti salvano…Il nostro caro e compianto Vittorio Arrigoni era espertissimo, eppure l’hanno catturato e poi ucciso senza pietà, cé Giulio Regeni torturato e ucciso barbaramente per un diritto all’informazione e così tanti altri.

Se qualcuno vuole farvi fuori o rapirvi, pur con tutte le precauzioni possibili e immaginabili, a volte può accadere. E chi parte lo sa benissimo. Ma per chi parte non fare nulla è ancora più sconvolgente e pauroso che provare a fare qualcosa.

Grazie a queste persone, chi non aveva la minima speranza di salvarsi, inizia a vivere, a sorridere, a mangiare, ad andare a scuola. E poi, tutti a casa sani e salvi. A volte, purtroppo, non tornano mai più… mai più.

Il rischio c’è e fa parte della vita. Ma se qualcuno lo sfida per azioni umanitarie è una benedizione. Non solo per chi quelle azioni le riceve, ma per tutta l’umanità intera, anche per i volontari stessi. La solidarietà è alla base di un mondo più giusto ed equo. Magari fossimo tutti solidali noi, gli uni con gli altri. Noi, dico, noi qui in Italia e ovunque! Anche nel nostro piccolo quotidiano. Basterebbe così poco.

A sputare sentenze “se restava a casa non succedeva nulla” sono proprio coloro che a casa ci stanno davvero, ma non per il Coronavirus, ma perché non hanno altro da fare nella loro misera vita che giudicare chi, invece, ha la possibilità di fare qualcosa e, forse, per questa frustrazione vomitano odio. Gentaglia senza palle, che non sa fare nulla di diverso che scrivere minchiate. Per giunta in un pessimo italiano, coperti da un video di merda.

Quindi, se questi esseri vegetanti sono per errore tra i miei contatti, cosa che non credo e spero, sono pregati di togliermi l’amicizia o togliersi dai coglioni con tanti saluti e a non rivederci mai più.

Scusate ancora una ultima cosa, ammesso che sia stato pagato un riscatto, perché non li chiedete al vostro amico neo-occhialuto e falso intellettuale e che di professione fa il cazzaro cialtrone, di restituire quei piccoli e miseri 49.000.000 (49 milioni di euro) che il suo partito, la LEGA, o a quel baciapile cialtrone di CL con le giacche dall’arancione al verde pisello che hanno rubato a tutti gli italiani per far ingrassare 4 cialtroni vergognosi padani ?

Usate il cervello ogni tanto e non i vostri poveri coglioni o le vostre misere ovaie.

IL MIO PENSIERO DEL GIORNO Chiariamo subito una cosa: SENZA OFFENDERE NESSUNO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo