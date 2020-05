LA PANDEMIA OLTRE I MORTI A FATTO ALTRI DANNI E MOLTO GRAVI! LA DECRESCITA DEI CERVELLI

Dopo due mesi vado al bar del mio amico che ha riaperto solo con asporto. Parliamo un po’ della situazione disastrosa dei locali come il suo e azzardiamo previsioni sulla durata della crisi economica. “Ci vorranno almeno due o tre anni prima di ritornare al volume di incassi di prima”, dico io, “LUI”, mi risponde, speriamo che ci si riesca in meno tempo, altrimenti sarà difficile arrivarci vivi”.

“No, no!”, dice col dito alzato un tizio appostato a due metri, “al “prima” non ci si tornerà più, tutto deve cambiare, non avete ancora capito?”. “D’accordo”, gli rispondo, “non dicevo di un ritorno alle modalità precedenti, che certamente sono da cambiare, parlavo del volume di incassi che, pure cambiando la qualità dei prodotti e le modalità di svolgimento del servizio, devono tornare ai livelli precedenti. A meno che non si riducano contemporaneamente anche i costi, dall’affitto del locale, alle materie prime del bar, dalle utenze di servizio, al costo del lavoro dei due ragazzi che, in regola, tengono aperto il locale nella seconda metà della giornata. Tutte cose impossibili a farsi d’autorità, a meno di non ridurci come la Corea del Nord”.

Il tizio, con un sorriso che sembra più una espressione di rivalsa nei confronti di due vecchi reazionari ai quali dare una lezione, insiste. “Voi siete di quelli che non hanno capito che tutto sta cambiando e dovrà cambiare ancora di più”. E giù una spiega sulla riconversione ecologica dell’economia, sul chissenefrega di una ripresa economica in vecchio stile capitalista, su quanto siano inutili almeno la metà di negozi e botteghe, e tutto il corollario sul Pil che non misura la felicità e meglio morti che schiavi.

L’amico con quell’inutile bar ci campa giusto giusto la famiglia e dà lavoro a tre persone. Paga tasse e contributi. Prima che la discussione degeneri intervengo di nuovo. “Vede, caro signore, qui siamo d’accordo tutti e tre che molte cose debbano cambiare, nessuno di noi ha il mito del “prima” al quale tornare, cosa oltretutto impossibile. Il punto è che il “dopo” non sia peggiore del “prima”, cosa che può accadere sia per chi tifa per il passato, sia per chi pensa a un futuro nel quale sia possibile, come istantaneamente, mettere le braghe al mondo. E se non gli entrano subito, giù bastonate per il suo bene. La storia è piena di treni partiti dalla stazione giusta, ma arrivati a quella sbagliata.” Il tizio risponde che il discorso si farebbe lungo. Molto lungo, dico io, che mi fermo a una semplice constatazione. “Se l’amico ha bisogno di incassare 100 euro per mantenersi in equilibrio, quei soldi li deve incassare, altrimenti crepano di fame lui, la sua famiglia e due lavoratori. Non possiamo vivere tutti di assistenza statale. Per questo ho parlato di “ritorno” al volume di incassi, non di una semplice replica del sistema precedente.”. La complicazione sta nel tenere le due cose insieme.

Ovviamente il tizio ha tagliato corto. Chiacchiere da bar. Non so chi fosse, né che riferimenti politici avesse. So solo che l’ideologia grillina, propagandisti del nulla mascherato da valori forti, ha corrotto anche gran parte del mondo, sbandato da anni, che chiamiamo, ormai impropriamente, di sinistra. Sognano uno stato paternalistico e padrone caritatevole. Molto simile allo stato “forte” della destra più o meno sociale.

LA PANDEMIA OLTRE I MORTI A FATTO ALTRI DANNI E MOLTO GRAVI! LA DECRESCITA DEI CERVELLI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo