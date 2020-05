Sinceramente non capisco perché troviate strano che Silvia Romano si sia convertita all’Islam dopo 18 mesi di prigionia, conosco gente del PD che dopo 9 mesi di Governo ha cominciato a credere in Travaglio .

SILVIA ROMANO, POLEMICHE INUTILI E MESCHINE

Sono felice che Silvia Romano sia stata liberate e trovo sbagliato, sotto ogni punto di vista, farne soprattutto una questione di soldi. Se lo Stato ha dovuto decidere di dover pagare per salvarla ha fatto bene a farlo. Vorrei sentire chi critica questo punto cosa avrebbe detto se al posto di quella ragazza ci fosse stato lui o sua figlia. Semmai rifletto su due questioni.

Non dovrebbe essere consentito a nessuna organizzazione, che non riesca – documentatamente e preventivamente – a garantire la sicurezza dei propri cooperanti, di farli partire profittando della loro generosità. Non credo si debba mandare chiunque in missione umanitaria, da solo, in un villaggio sperduto di una zona a rischio, senza alcun presidio militare o di polizia dello Stato ospitante. Chiunque lo faccia deve risponderne in caso di un assai probabile “incidente”, ma soprattutto non deve più essere in condizione di replicare il problema. Così si tutela la sicurezza dei nostri cooperanti, non evitando di pagare un riscatto una volta verificato che non ci sia un’altra via d’uscita.

In secondo luogo, premesso che non ho alcuna contrarietà di principio verso la cultura e la religione islamica, mi resta difficile comprendere come una persona possa convertirsi liberamente ad una religione professata nella forma più violenta e terroristica dai suoi carcerieri Shabaab. Sarebbe da chiederle se, immaginando che non condividesse quella lettura dell’Islam, abbia avuto modo di discuterne con quei criminali, da islamica a islamici, magari tentando di convertirli a una visione meno sanguinaria della loro fede.

Ma questa è una curiosità esclusivamente intellettuale, che non ha nulla a che vedere con le critiche becere che le sono state rivolte dai diversamente talebani di casa nostra.

