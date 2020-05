CHE VUOL DIRE “NIENTE SARA’ PIU’ COME PRIMA”?

Una ventina di giorni fa il Financial Times ha pubblicato un editoriale che ha fatto molto discutere il mondo della finanza internazionale. L’articolo commentava una dichiarazione di James Chanos, uno tra i più grandi e importanti gestori di fondi di investimento americani, che annunciava ai mercati una decisione che è riduttivo definire importante. “Non voglio più investire nemmeno un dollaro su società costituite sul modello dei “gig workers” (ndr: la gig economy, quella dei c.d. “lavoretti” o “on demand”, per lo più offerti da siti o piattaforme web, dai riders a AirBnB). Significativo che per criticare un modello economico, fino a ieri portato sugli scudi, lo abbia identificato a partire dai suoi lavoratori.

Il ragionamento di Chanos è frutto di una riflessione sulla pandemia. La crisi che viviamo non sarà passeggera e non cambierà solo le nostre abitudini di vita, ma anche le scelte delle imprese. Sopravviveranno e si svilupperanno solo quelle che sapranno proiettarsi nel futuro. Quali? Quelle che decideranno di investire e non tagliare il personale, quelle che non si baseranno sul ricatto ai fornitori, che sapranno utilizzare una flessibilità ponderata riuscendo a reinterpretare la globalizzazione, non cercando di evitarla. Questo il pensiero di Chanos, sorprendentemente divergente rispetto alla tendenza prepandemica del capitalismo finanziario mondiale.

Il Financial Times commenta così: “L’impresa lungimirante deve saper rassicurare e rafforzare l’intera rete delle persone che è alla base del suo successo. E proprio come le imprese costruite sulle fragili basi della gig economy rischiano di collassare, quelle che hanno mantenuto una rete di sicurezza fatta di lavoratori a tempo pieno fedeli e adattabili hanno più possibilità di farcela. E saranno più pronte ad affrontare i futuri disastri”. La conclusione del Financial Times ipotizza un modello di gestione dell’impresa in contro tendenza rispetto a “ieri” col passaggio da quello settato sul breve periodo, “just in time”, ad uno in grado di resistere a lungo, anche in tempi di crisi, “just in case”.”

Leggendo il pensiero di uno dei più grandi investitori finanziari mondiali, dunque non un filantropo, ma di uno che per mestiere è obbligato a prevedere, per orientare convenientemente i flussi mondiali del denaro, nonché le considerazioni della “Bibbia finanziaria” internazionale, viene spontanea una riflessione politica che sintetizzo così: gli effetti della pandemia sollecitano, non solo al mondo imprenditoriale, ma direi soprattutto a quello politico, la messa in campo di un nuovo modello economico frutto della convergenza delle migliori idee liberaldemocratiche e socialdemocratiche, depurate entrambe dei loro tratti estremisti, il mercatismo dei primi, il massimalismo dei secondi.

Così come le imprese che vinceranno la crisi saranno quelle più patrimonializzate e globalizzate, rispettose dei propri dipendenti e fornitori, i Paesi che ce la faranno saranno quelli la cui politica riuscirà a mettere insieme quelle culture diverse facendo fare, entrambe, un passo indietro alla parte più vecchia ed estremista delle loro ideologie, integrando globalizzazione e welfare.

Vedo già le facce spiazzate di certi manager, col cravattone anche avendolo momentaneamente dismesso, e quelle fissate al retrovisore di certi sindacalisti sobbollenti. Meglio non leggere il Financial Times, vuoi mettere la Repubblica, il Giornale o il Fatto Quotidiano? Questo ci tocca.

L’Europa sarebbe il continente più in grado, per storia e cultura, di guidare questa terza, pacifica, guerra mondiale. L’Italia, a causa delle sue grandi difficoltà, per superare le quali serve un cambiamento radicale di progetto ed obbiettivi, avrebbe tutto da guadagnare per la sua economia e per il recupero di un suo ruolo internazionale. Bisognerebbe cominciare a cambiare i temi del dibattito pubblico, avere media indipendenti e non commentatori infeudati, e cambiare agenda politica.

Troppo difficile? Meglio prolungare il lockdown dei cervelli e si salvi chi può? Meglio esprimere contrarietà sostenendo “l’avevo detto prima io” o “è la solita fregatura dei capitalisti” e, poi, quando si potrà, andare tutti a magnà a Trastevere “a stratracannare, a stramaledir le donne, il tempo ed il governo”?

