Governo, i malpancisti nel Pd: “Andiamo avanti. Ma quello che accade con i 5S ogni giorno dimostra che siamo alternativi” Da Orfini a Base Riformista fino agli emiliani legati a Bonaccini, serpeggia fra i dem il malcontento per gli atteggiamenti ondivaghi dei cinquestelle su temi importanti come il Mes o i migranti.

Dubbiosi sin dall’inizio sull’alleanza con il M5s, i malpancisti del Pd appaiono particolarmente insofferenti in questo periodo per l’opposizione di una parte dei grillini su temi importanti, dal Mes ai migranti. Il disagio è reciproco, anche se in Base riformista, la corrente dell’ex ministro Luca Lotti, e tra gli ex giovani turchi Orfiniani, ma anche tra alcuni milanesi vicini a Lia Quartapelle ed emiliani legati al governatore Bonaccini, circola a tratti una disposizione compassionevole: “A volte ci viene da dire ‘aiutiamoli’, ‘diamogli una mano'”. Il problema, spiegano, non è più soltanto ideologico. Il rifiuto ostinato di lavorare come un normale partito politico, la pretesa di restare un movimento senza strutture ben definite, sta creando il caos all’interno dei 5S. E non si tratta solo di lotte intestine per la scalata alla leadership. La questione, per i dem, è che “non si capisce da che parte vogliono andare”. L’andamento a zig-zag delle ultime settimane è la spia della mancanza di una guida, di un gruppo dirigente che sappia indicare dei binari lungo i quali muoversi senza incertezze. “Non si sa con chi parlare”, si lamentano alcuni democratici, “non si capisce la loro visione, il fatto di essere diventati una forza di governo non li ha fatti crescere giorno dopo giorno si perde ogni speranza di poter fare il bene per l’Italia”.

Vi piace il pragmatismo e avete condannato l’ideologia, quindi si è arrivati con il M5S al solo galleggiamento. E ora! E’ veramente difficile governare con un M5S che vuole andare a destra per riprendersi l’elettorato populista lasciato a Salvini , ma che ha anche una parte di elettorato di sinistra che si sente tradito da scelte populiste e nazionaliste! Una scissione di questo Movimento è nei fatti !!

Ma il vero problema ! Purtroppo è che il PD non ha un Segretario capace di dare una linea precisa seria ed è un re travicello nelle mani di alcuni esponenti a cui deve la sua nomina vedi Franceschini. E’ succube dei 5S e soprattutto si porta dietro il retaggio di essere ancora ancorato ad una visione comunista della politica. Ha fatto fuori tutta l’area della sinistra laica la cosiddetta cultura liberalsocialista ed ora è impantanato nelle sabbie mobili date dalle fratture dei 5S e dalla impossibilità di andare alle elezioni anticipate. Per quanto riguarda i grillini, purtroppo, sono appesi ai sondaggi giornalieri, dicevano il contrario. Inoltre le loro azioni sono lo specchio di Salvini, cioè guardano più a cosa dice Salvini felpetta che ai veri bisogni del Paese. Si veda il caso del Mes ovvero 37 miliardi per sistemare la sanità a tasso zero e da restituire in 10 anni. Paura paura che venga la Troika. Quindi l’Italia con un debito che viaggia sui 2500 miliardi ha paura di non poterne restituire 36 in 10 anni a tasso zero. I GRILLINI si sono dimostrati essere peggio dei politici conto cui gridavano, purtroppo.

Il problema maggiore è individuare la direzione economica che l’Italia deve prendere, ogni giorno una posizione diversa, secondo me sarebbe necessario avere delle persone più competenti e autorevoli in questo ambito, non di può andare avanti con i CONTE CASALINO& DI MAIO

Ai 5 stelle manca un solo exploit per essere veramente UNICI nella storia della politica mondiale: far cadere il Governo guidato da uno che hanno voluto loro. Lo faranno. Me la sento. E saranno finalmente SE STESSI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo