Quando si raggiunge un accordo su diritti, tutela del lavoro e giustizia sociale non perde nessuno ma vincono tutti. Cara setta m5s

Teresa Bellanova

Ministra Teresa Bellanova, ormai i disaccordi in maggioranza sono più degli accordi. Ha ancora senso stare insieme? E fino a quando?

“Ha senso finché si danno risposte ai problemi del Paese. Se non ci fosse questa emergenza, probabilmente bisognerebbe cercare le ragioni per proseguire. Ma siamo nel pieno di un’emergenza che non è solo sanitaria, è anche economica: richiede grande responsabilità da parte di tutti. E chi governa ha il dovere di esercitarla fino in fondo”.

Lo scontro più feroce si sta consumando sulla sua proposta di regolarizzazione dei lavoratori immigrati. Il Pd accusa i 5S di tenere fermo il decreto per calcolo politico. La norma supererà il veto grillino o verrà stralciata?

“Lo stralcio non esiste. Se così fosse, non ci sarebbe più una maggioranza. Noi abbiamo fatto vari passaggi. Riunioni su riunioni: con ministri, viceministri e leader di partito, e più volte coi capi delegazione, alle quali ha partecipato pure Conte. Abbiamo condotto un’istruttoria in sede tecnica con Agricoltura, Lavoro, Sud e Interno. E alla fine abbiamo trovato una sintesi. Condivisa dal reggente del M5S Crimi. Non è che si sono incontrati quattro amici al bar: si tratta di un’intesa politica raggiunta al massimo livello. Spero che nessuno la voglia mettere in discussione”.

Bellanova: "Con i 5S c'è un accordo già siglato, ora rispondiamo ai problemi del Paese"

