E non aggiungo! Nessun commento, non ho nulla da aggiungere, la mia opinione strettamente personale è che occorre un governo che governi individuando i veri problemi affrontandoli e risolvendoli, può essere questo governo, forse, intelligenza determinazione e coscienza delle priorità, sono doti che se esistono, sono armi che finora sono rimaste negli arsenali.

Certo la comunicazione verso i cittadini è importante ma non può essere solo annuncio, ma bilancio delle cose fatte, non solo intenzioni o promesse da marinaio.

Se per essere Presidenti del Consiglio, bastasse parlare senza dire niente, avremmo altri 60 milioni di candidati che non farebbero rimpiangere chi li ha preceduti.

È il momento delle decisioni e della serietà; i governi si scelgono sulla base di analisi dei problemi, soluzioni proposte che vengono messe in pratica ottenendo i risultati previsti ed auspicati almeno con una percentuale superiore a75%.

Non è importate cambiare governo ma il metodo: se ogni potente si serve di consiglieri, se non vuole venire sostituito deve mutare i propri referenti, scegliendo quelli che lo riportino alla concretezza.

Conte o non Conte, non è questo il problema, ma lo sono i problemi irrisolti, che non hanno una strategia precisa, su come venire affrontati e superati, si!

