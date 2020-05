IL RISCATTO DI AISHA. Non lamentatevi del terrorismo se siamo noi stesso ad armarlo.

IL RISCATTO DI AISHA

Durante la pandemia si è fermato quasi tutto. Quasi tutto, non si sono fermate le banche, la Borsa e l’industria delle armi.

In Italia ci sono 231 aziende produttrici di armi e munizioni (la maggior parte in Lombardia) e una sola azienda che produce ventilatori artificiali; e quest’ azienda lavora quasi esclusivamente con l’estero, anche e soprattutto perché il sistema sanitario Italiano/Regionale è concentrato solo sulla cura e sul profitto, che ha trasformato la salute in una merce, che ignora la prevenzione perché non produce guadagni per le lobby private del settore.

Mancano le mascherine sanitarie. Mancano i camici e le protezioni per i medici. Mancano i tamponi per fare i test. Mancano soprattutto i ventilatori polmonari per i reparti di terapia intensiva.

Le armi non mancheranno mai.

L’Italia acquista armi per circa trenta Miliardi di dollari e occupa il decimo posto nella classifica dei paesi che importano materiale bellico.

Per ciò che riguarda la produzione e vendita nel periodo 2015-2017 il Bel paese che come da costituzione RIPUDIA LA GUERRA ha esportato armi per oltre 32 miliardi di dollari e sono escluse le cosiddette armi comuni (pistole, revolver, fucili, carabine, ecc.)

La principale società che produce armi in Italia è Leonardo, più nota con il suo vecchio nome Finmeccanica, il cui principale azionista è il ministero italiano dell’Economia e delle Finanze.

Chi sono i nostri migliori clienti?

A sostenere l’export di armi italiane sono soprattutto Quatar, Pakistan, Turchia, Emirati Arabi uniti e in genere quasi tutti i paesi del Medio Oriente e Africa.

Qatar, Pakistan, Turchia, Emirati Arabi uniti sono notoriamente a loro volta trafficanti di armi e finanziatori delle varie milizie integraliste.

E quasi sicuramente anche i rapitori di Silvia usano armi o munizioni italiane.

Si dice che il riscatto sia stato pagato alla Turchia. Erdogan negli ultimi anni è il primo liberatore di ostaggi occidentali (i suoi rapiti li cancella direttamente dalla faccia della terra).

Il nostro paese è uno dei maggiori fornitori di armi

e, indirettamente, le forniamo anche agli integralisti islamici. La quasi totalità si scandalizza che Silvia sia diventata Aisha, islamica, “sicuramente” una terrorista. L’italia si indigna per i presunti 4 milioni pagati per liberarla.

State tranquilli sono solo un investimento, torneranno con gli interessi, perché l’industria bellica non si fermerà mai, continueremo a produrre armi per venderle ai peggiori trafficanti al mondo.

L’Italia come la Turchia e tutti i paesi coinvolti (tutti) continueranno a fare profitti seminando morte, miseria e distruzione nel mondo.

Il nostro paese è uno dei maggiori fornitori di armi e, indirettamente, le forniamo anche agli integralisti islamici, anche ai rapitori di Silvia.

Non lamentatevi del terrorismo se siamo noi stesso ad armarlo.

IL RISCATTO DI AISHA. Non lamentatevi del terrorismo se siamo noi stesso ad armarlo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo