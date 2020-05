Non di soli sussidi vive l’uomo. Vanno bene tutti gli interventi di aiuto a chi è in difficoltà ma vanno dati i soldi per far riprendere l’economia, altrimenti tra sei mesi i sussidi saranno finiti, il debito sarà al 160% del PIL e le persone scenderanno in piazza, mentre i mercati internazionali balleranno. Se vogliamo un’Italia sana, bisogna ripartire. Matteo Renzi

La mazzata della crisi economica sta arrivando e adesso è tutto un panico da ritardo, dai tg ai talk show non si parla d’altro. In ritardo le misure economiche, gli aiuti a famiglie e imprese, in ritardo le regole, in ritardo la scuola, in ritardo le mascherine, in ritardo il decreto. Mentre ci crogiolavamo sonnacchiosamente con la ricetta del pane, incoraggiati solo ad ingozzarci senza pensare a nulla da una politica deprimente, abbiamo raggiunto il consueto livello di italica disorganizzazione. Rischiamo di uscire disorientati, poco attrezzati, grassi e arrabbiati, storditi da una miriade di cervellotiche regole che equivalgono a nessuna regola. È più di un mese che qualcuno urla al vento che bisognava prepararsi per tempo, lavorare da subito alle riaperture. Trattato come un pazzo, se non come un criminale. Buona fase 3 o come diavolo si chiamerà, che colui in cui credete ce la mandi buona.

La mazzata della crisi economica sta arrivando e adesso è tutto un panico da ritardo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo