Ormai è ufficiale : La Lega incita all’odio. Ma quando si ricorderà la Magistratura che questo è un REATO?

Deputato leghista: “Silvia Romano neo-terrorista”. E alla Camera scoppia la bagarre. Salvini: “Problema è l’Islam fanatico” Alessando Pagano viene ripreso dalla vicepresidente Carfagna. Il Pd: “Parole inaccettabili”. I Verdi ne chiedono le dimissioni, Boldrini scrive a Fico. E lui dice: “Parole d’odio inaccettabili”. Di Maio: La scelta di fare volontariato non diventi motivo di attacchi personali”

Spero che l’interessata quereli questo “ONOREVOLE” (Sic!) anche perché la sua esternazione non è solo una diffamazione, ma una vera e propria istigazione all’odio nei confronti di tutte quelle persone dalle deboli menti che che scrivono nefandezze, al riparo di un anonimato.

Inutile è più forte di loro, l’odio e gli stereotipi prendono il sopravvento nelle zucche di questi che sono i veri integralisti pronti a fare la guerra a coloro che pensano siano il “diverso” e questi dovrebbero rappresentarmi? No, mai. Fino all’altro giorno andavano in giro a fare i matrimoni celtici poi si sono accorti che i druidi non votano e si sono messi a invocare e baciare santi e madonne a favore di telecamera. Una immensa vergogna, senza limiti. La Lega non ne sbaglia uno. Sono fatti con lo stampo. Una vergogna inaudita.

A questo punto faccio una proposta e spero la tengano in considerazione, se ne prendete visione cari dirigenti del impiego pubblico! Ogni impiegato pubblico, prima di essere assunto, deve presentare, tra i vari documenti necessari, un’attestazione da cui risulti la sua perfetta forma fisica in generale e, per determinate categorie come coloro che maneggiano armi, addirittura anche l’integrità psichica. Questo Pagano è, come tutti gli altri parlamentari, un dipendente dello Stato, insomma, un impiegato pubblico … E allora, perché non sottoporre questa gente, prima del loro insediamento, ad una bella visita psichiatrica ? Vorrei proprio vedere quanti di loro, specialmente quelli di determinati schieramenti, supererebbero il test … Lo so che la mia sembra solo una provocazione e che rimarrà lettera morta, ma spero che un giorno certa gente si senta finalmente soggetta alle stesse regole della gente comune e si comporti di conseguenza e non da impunita. Sarebbe ora che certa gente smettesse di nascondersi dietro le immunità parlamentari e si beccasse le dovute querele con tanto di risarcimenti economici. Chi siede in parlamento DEVE avere un comportamento consono al suo ruolo anche perché è pagato con i nostri soldi.

Ci sono parecchi aspetti che non sono chiari in questa vicenda, personalmente dato che sono contrario a qualsiasi isterismo religioso ritengo che la conversione (imposta o volontaria che sia) avrebbe dovuto essere scissa dal resto, come è accaduto per TUTTI i rapiti che poi si sono convertiti e per i quali è stato pagato un riscatto (anche quando al governo c’era la Lega). Quello che vedo ora è una sporca opera di sciacallaggio quando invece la dinamica di ciò che è accaduto dovrebbe essere chiarita da chi ha il potere e il dovere di farlo.

Brutto a dirsi , ma fino a quando esisterà gente credulona ed ignorante che si lascerà abbindolare da questi mistificatori della realtà che aizzano all’odio ed alle paure ,per ottenere un tornaconto elettorale ,bisognerà convivere con miserabili elementi del genere .

Ormai è ufficiale : La Lega incita all’odio. Ma quando si ricorderà la Magistratura che questo è un REATO? ultima modifica: da

