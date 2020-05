Rosato: “Buonsenso sulle regolarizzazioni, ma il governo è lento sull’economia”

Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, prima di cantare vittoria, vuole leggere il testo sulla regolarizzazione dei migranti, battaglia portata avanti dalla ministra (di Italia Viva) Teresa Bellanova. Il Consiglio dei ministri non si è ancora espresso, i 5 Stelle non hanno dato ancora il vita libera definitivo alla mediazione fatta dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ma tutto lascia pensare che sia vicina un’intesa. «E allora – dice Rosato – vorrà dire che alla fine è prevalso il buon senso dei 5 Stelle nella consapevolezza che ci stiamo occupando di un problema che non riguarda questo o quel partito o il ministro Bellanova, ma il Paese».

Se le cose andassero così, sarebbe una vostra battaglia vinta nella maggioranza insieme al Pd, con le opposizioni sulle barricate…

«Se passa siamo soddisfatti per il Paese. La nostra non è una battaglia identitaria, ma risolve un problema gigantesco che riguarda i diritti, i prezzi della frutta e verdura e quindi per la vita delle aziende agricole, la sanità perché difficile pensare a controlli medici alle persone che per lo Stato sono solo dei fantasmi».

