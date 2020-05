Teresa Bellanova: “Quelli che voi chiamate ‘quei clandestini’ sono persone, uomini e donne”

E BERSZANI VOLEVA DIRNE UNA DELLE SUE MA SI E DATO UNA MARTELLATA SUI C……I! Povero Bersani ha talmente la mente offuscata che non si ricorda come Crimi e Lombardi, due grillini, lo presero per il culo in diretta streaming. adesso è prostrato ai grillini in modo indecoroso. Povero Bersani! Be’ ha preso una bella scoppola , porino!! ORA NON SA NEMMENO DA CHE PARTE E GIRATO.

La ministra per le Politiche agricole lo ha detto nell’Aula del Senato rispondendo al Question time. Parole chiare e nette: “Cari senatori quelli che voi chiamate ‘quei clandestini’ sono persone, uomini e donne. Sono lavoratori che si è fatto finta di non vedere, di non sapere che stavano raccogliendo nei campi prodotti che finiscono per fare concorrenza sleale a quelle tante imprese sane che con fatica rispettano i diritti delle persone. Ecco, io voglio tutela per le imprese e salvaguardia per le persone”.

Teresa Bellanova, ministra per le Politiche agricole, lo dice nell’Aula del Senato rispondendo al Question time.

Questo, sottolinea, “è un tema troppo serio per farne propaganda”. E allora, “anche per questo ho proposto di creare un percorso di legalità”, sottolinea Bellanova, “per le persone presenti nel nostro Paese, e non solo per il settore primario, per una scelta di civiltà, per garantire sicurezza alle comunità, per non voltarsi dall’altra parte e lasciare la criminalità indisturbata nello sfruttamento delle persone e delle imprese”, perché “se non e’ lo Stato a farsi carico della lotta al caporalato e allo sfruttamento” ecco che “l’alternativa e’ lasciare campo libero alle mafie”

