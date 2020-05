Tipica presa in giro grillina. Il solo fatto che ancora oggi si sia indecisi è la prova del condizionamenti

Spadafora al Parlamento: RIAPERTURE “Centri sportivi e palestre entro il 25 maggio, il calcio riaprirà solo se sarà sicuro”

“Calciatori in quarantena? Non sono come le cassiere dei supermercati”, ha spiegato il ministro. Pronto il protocollo Figc, ma la prossima settimana si potrebbero fermare tutti i campionati. Italia viva: “Riapriamo e fidiamoci della Federazione”

Governo ridicolo gestito coerentemente in maniera ridicola. Riaprono le palestre che sono la più grande fonte di possibile diffusione insieme ai trasporti, ma il calcio con 22 persone in un campo enorme super controllati non può ripartire. Così come non possono ripartire gli artigiani ma le fabbriche si, così come non si può passeggiare lungo mare a Ostia ma a Ladispoli si. Fate pena

Spadafora il ministro contro lo sport deve dimettersi. Non capisce nulla di sport non è la sua materia si occupava di Unicef, non è nemmeno laureato e fa il ministro ma che paese siamo?! E’ stato messo li dal compare Di Maio anche egli non laureato che si improvvisa primo ministro dello sviluppo economico e poi degli esteri. Le società di calcio devono denunciarlo per i danni che sta provocando allo sport e invece che fanno? Stanno in silenzio perché hanno paura di mettersi contro quel o quell’altro partito.. E io me la prendo col Presidente della squadra di calcio più importante di Italia che evita sempre di esporsi pubblicamente contro la politica , in prima persona perché non ha mai il coraggio di farlo come , d’altronde, segno contro distintivo della sua famiglia.

Spadafora ormai è diventato un giullare agli occhi dei più, perché minaccia da mesi di chiudere il campionato, ma non ne ha l’effettivo coraggio. Attende che sia la lega o la Federcalcio a dichiararlo chiuso per sollevarsi dalla responsabilità. Vorrei proprio vedere se ha il coraggio di farlo, consapevole poi delle conseguenze a boomerang che ne avrebbe la sua immagine e quella di tutto il suo movimento. È ora che inizi a prendersi le sue responsabilità, o si gioca o si chiude, basta teatrini!

Il calcio sarà anche un problema secondario, se lo confrontiamo con la scuola, l’università, le attività commerciali e turistiche, industriali, … comunque da l’idea come anche in questo campo l’Italia non è all’altezza dei paesi sviluppati (Germania, Corea, …) che non solo fanno ripartire le attività sportive, ma anche hanno fermato le scuole per poche settimane (da noi se l’attività scolastica riprendesse a settembre, sarebbero almeno 7 mesi di fermo, ma al momento questa previsione catastrofica sembra comunque troppo ottimistica, a sentire la ministra oramai c’è da augurarsi che si ricominci nel 2021). Non sarà tutta colpa di Conte e Speranza, la Azzolina e Spadafora, che semplicemente sono in linea con quei 40 anni di malgoverno che li hanno preceduti. CON LA PARENTESI DEI GOVERNI RENZI GENTILONI CHE VANNO TOLTI DA QUEI QUARANANNI DI MALGOVERNO. Chissà se esiste un argine a questo inesorabile declino economico, sociale, culturale, sportivo, geopolitico, sanitario?

Tipica presa in giro grillina. Il solo fatto che ancora oggi si sia indecisi è la prova del condizionamenti ultima modifica: da

