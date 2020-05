Delle parole del critico d’arte avrebbe parlato, come persona offesa, anche la stessa 24enne nell’audizione davanti al capo del pool antiterrorismo. I pm di Milano hanno aperto un’indagine sugli insulti e sulle minacce a Silvia Romano e tra i nomi degli indagati spunta anche quello di Vittorio Sgarbi, che ha scritto sui social network che la ragazza andrebbe ‘arrestata’ per “concorso esterno in associazione terroristica”.



Delle parole del critico d’arte avrebbe parlato, come persona offesa, anche la stessa 24enne nell’audizione davanti al capo del pool antiterrorismo e agli investigatori del Ros dei carabinieri.

Tra gli indagati per le minacce a Silvia Romano c’è anche Vittorio Sgarbi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo