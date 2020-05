Bersani: una barzelletta vivente. Ha non vinto le elezioni del 2013 quando tutti i sondaggi lo davano ad almeno 10 punti sopra la destra. Grazie al sistema elettorale aveva la maggioranza alla camera ma ha impiegato una vita in consultazioni fini sfarsi prender per il culo in diretta da Crimi e Lombardi. Si è fatto impallinare da D’Alema su Prodi presidente della repubblica. Poi ha fatto di ogni contro il suo nuovo segretario nonché presidente del consiglio Renzi. Ha remato contro in tutti modi fino a voltare gabbana sul referendum e a brindare per averlo fatto fallire. Ha poi fondato un partito che ha preso tanti voti da prefisso telefonico assieme a falliti come lui come Speranza e D’Alema. Insomma immuni fallimento dietro l’altro. E ora è finito a leccare le suole delle scarpe di quei grillini che lo hanno preso a calci in culo. Ritirati!

La faziosità di Bersani è al di sopra di ogni aspettativa. Difende Conte perché sa che se cade il suo partito non farà più parte di nessun Governo. Salvo se rientra nel PD, che comunque per quanto in ripresa non sarà determinante per il nuovo Governo.

L’onorevole Bersani, ha solo un obiettivo, parlare male di Matteo Renzi a prescindere.

Esempio: emergenza sanitaria ed economica causa covid 19, a dimostrato la sua conoscenza e competenza, anticipando tutti nelle procedure da mettere in campo.

Quindi prevenire e non rincorrere i problemi come fanno tutti i grandi leader.

Inoltre: è stato dimostrato nei fatti che aveva ragione, sono state messe in atto tutte quelle procedure che lui suggeriva. Cosa dire gli scolaretti anche se in ritardo hanno recepito la lezione. CARO BERSANI & C.; se invece di remare sempre contro RENZI, l’aveste sostenuto, noi adesso si sarebbe la Nazione più importante dell’Unione Europea. Pensa un poco con quel poco di cervello che hai nella zucca, se fosse passato il REFERENDUM costituzionale, cosa potevamo fare adesso. Con ZINGARETTI e VOI della vecchia guardia, non riuscite nemmeno a levare un ragno da un buco. Siete il peggiore governo della Repubblica Italiana.

Bersani ritiene che Conte sia troppo” massacrato” . Vogliamo ricordare che Bersani e Speranza, per non parlare di D’Alema, organizzarono Comitati del NO per dare forza agli avversari e fare perdere il proprio Partito ? E tutto per mandare via Renzi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo