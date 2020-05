Il tema degli spostamenti è fondamentale per tutto il sistema economico europeo e per il turismo. È un bene che l’Ue lo consideri una priorità. Ma è proprio perché prioritario che serve mettere in campo politiche intelligenti e lungimiranti, e sopra tutto che non creino discriminazioni fra Paesi. Serve quindi adottare protocolli comuni sanitari per garantire protezione e prevenzione a chi si sposta. Serve coraggio, a partire dalla Commissione europea: decidere di non portare avanti l’idea di “passaporti sanitari” che certifichino lo status di salute di chi si sposta è un errore.

Perché la fase 2 sia davvero una ripartenza a livello europeo serve infatti mettere al centro il controllo sulla salute degli individui e non sui Paesi che sono di fatto tutti stati colpiti dall’emergenza sanitaria. Fare questo passo in avanti scongiurerebbe discriminazioni, pensiamo ad esempio a come ne risentirebbe in termini concorrenza un Paese colpito come il nostro. Ma non solo, cambiare l’approccio in questo senso darebbe davvero nuovo respiro a tutto il sistema europeo il cui mercato si basa proprio sugli spostamenti. L’obiettivo deve essere quello di arrivare a escludere una volta per tutte il periodo di quarantena che oggi pesa su cui si muove da un paese e un altro per un periodo più lungo di tre giorni. L’Europa ha il dovere di essere il motore primo della ripartenza, per farlo non mi stancherò di dirlo serve coraggio.

Il 15 giugno riapriranno le frontiere tra Germania, Francia, Svizzera e Austria. Se non acceleriamo a partire dai trasferimenti fra regioni rischiamo di perdere il treno europeo. Non perdiamo ancora tempo, bisogna correre. Matteo Renzi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo