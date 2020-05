Renzi: “Fiero e orgoglioso di Teresa Bellanova”

Le lacrime di Teresa Bellanova come quelle di Elsa Fornero? Mi avrebbe imbarazzato molto di più un paragone con Salvini che non con una professoressa come la Fornero. Se mi avessero confrontato con Salvini, questo mi avrebbe fatto molto male. La professoressa Fornero è persona di grande competenza e professionalità che io rispetto anche se su alcune cose la pensiamo in modo differente

Grande Teresa Bellanova!

Al termine della conferenza stampa di definizione del nuovo Decreto Rilancio, il senatore e leader di Italia Viva – Matteo Renzi – non ha riservato particolari commenti nei confronti del provvedimento e del premier Giuseppe Conte (da lui ancora formalmente sostenuto), ma solo ed esclusivamente nei confronti della Ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova.

TERESA, SEI IL NOSTRO ORGOGLIO!

Voglio richiamare e sottolineare un punto per me, per la mia storia, fondamentale, l’emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta del governo, gli invisibili saranno meno invisibili: chi è stato sfruttato non sarà più invisibile. Da oggi possiamo dire che vince lo Stato perché è più forte del caporalato.

Grazie Signor Ministro, grazie perché la passione e la qualità del suo lavoro danno un volto nuovo democratico umano, civile al mondo del lavoro. La competenza premia. Mi ha fatto emozionare anche a me ed è evidente nel mentre parlava avrà avuto un flash della sua vita quando anche lei era vittima del caporalato. Lei conosce e sa cosa significa essere succube e lavorare peggio degli schiavi.

Grande Donna, il mio amico e stato sfruttato, cosi, ho cercato di farlo andare ai carabinieri, a denunciare la situazione, mentre Salvini era al governo, e siamo andati via dal ufficio dei carabinieri, con più minacce, come che il mio amico sarà rimpatriato, se apro la bocca, senza prove, anche se lui era già sposato con una cittadina UE, mi hanno detto che non e italiano! Che non può dire niente! Non hanno accettato la denuncia, hanno fatto finta di niente! E ci hanno pure minacciati! spero che ora grazie alla LOTTA CHE HA FATTO LA BELLANOVA E ITALIA VIVA,LA SITTUAZIONE CAMBI, GRAZIE.

Renzi: “Fiero e orgoglioso di Teresa Bellanova” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo