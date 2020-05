Salvini: “Bellanova mi ricorda Fornero che piangeva mentre fregava i pensionati”

“Italiani sono preoccupati e arrabbiati. Il ministro Bellanova ha pianto per i problemi dei poveri immigrati da regolarizzare, ci si sarebbe aspettati impegno e sofferenza per cittadini italiani in difficoltà”. Così Matteo Salvini su Telelombardia. “Poi, ovviamente, uno si ricorda le lacrime della signora Fornero che piangeva mentre fregava milioni di pensionati italiani. Allora, una volta piangi mentre freghi le pensioni,

Poveri italiani che rappresentanti ci siamo scelti , fanno veramente schifo , dal M5S che è una cosa veramente pietosa, la Lega con Salvini che ricorda lo sciacallo con gli occhiali per fortuna che nella Lega ci sono individui come Zaia e Giorgetti che danno qualche speranza , Zingaretti e C fanno il paio col M5s dove finiremo Boh!!!!

Il problema è che questi abbaiano ma non mordono, le più grandi sanatorie in Italia le ha fatte la destra, considerando il fatto che una volta che fai entrare tot persone dopo è un problema espellerle, allora resta solo da regolarizzarli (giustamente). Se a seguito della crisi del 2008 abbiamo avuto via mare e terra ondate massicce di immigrati, dopo questa crisi planetaria che succederà? A questo si deve iniziare a pensare sia a livello italiano che europeo (perchè alla fine interessa tutti) da subito.

Come si vede ognuno ha i propri errori da nascondere, ma dire che la Fornero piangeva mentre fregava i pensionati scopre un Salvini ottuso e grossolano. Ogni personaggio che si è trovato a governare si è beccato critiche terribili, soprattutto quando c’era da rimediare una situazione(le pensioni)che era stata lasciata in balia della demagogia di personaggi come lui.

Gli Italiani li hai fregati tu e i tuoi colleghi del cdx insieme ai quali hai contribuito a portare il Paese sull’orlo del default economico e sociale. Monti e la Fornero sono stati la conseguenza diretta del disastro che hai causato e del quale poi hai addossato le colpe sempre a qualcun altro, fregando ancora gli Italiani anche sui veri responsabili dei guai del Paese. Gli Italiani ti dovrebbero corre dietro con i forconi e chissà se un giorno in cui dovessero svegliarsi questo non succeda davvero!

Salvini e i suoi compari sono fuggiti a gambe levate prima della manovra finanziaria del 2012, lasciando uno spread a 600, che forse lui non sa che non è un numerino come diceva Berlusconi, ma soldi per interessi. Meno parla e meglio è per tutti, al ridicolo non c’è mai limite

Salvini giuro mi ero quasi commosso quando TU avevi fatto vedere in tv una bolletta mi pare della luce in cui a fronte di un consumo pari a zero si doveva pagare 50€ di costi accessori e avevi tuonato che sarebbe stata la prima cosa a cui avrebbe messo mano nel caso in cui avesse vinto le elezioni…stessa cosa con le accise della benzina ( per non parlare di tasse )..risultato la benzina è sempre costata tanto se non di più e i costi accessori sono rimasti invariati se non aumentati durante la permanenza al governo di questo qui…….io non mi voglio avventurare in discorsi di macroeconomia ma .. può una persona mentire cosi spudoratamente senza che nessuno gli chieda spiegazioni sensate? Cari LEGAIOLI….avete chiesto spiegazioni in tal senso a qualcuno di quelli che vi stipendiano ( sempre troppo poco chiedete l’aumento ) oppure soffrite di amnesie o il vostro amore è totale e incondizionato ????

