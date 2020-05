SE IL GRILLISMO CONTAGIA ANCHE NOI

Tutte scuse per difendere un incapricci amento ideologico. I 37 miliardi solo per l’emergenza sanitaria non sono pochi. Perché ad essi vanno aggiunti la linea SURE per la cassa integrazione, i fondi BEI per le imprese e il nuovo strumento, su cui si sta trattando, dei Recovery Fund, ideato dal Presidente Francese Macron.

Tempo fa ebbi a leggere un libro che analizzava, con esempi mirati, il nostro tempo, dal punto di vista sociale e politico. Recitava così. Chi non ha delle competenze adatte a far fronte al momento storico, colma la sua deficienza col populismo. Grillo insegna. “Uno vale uno”. Vale nel segreto dell’urna e nelle opinioni. E si è finito per equiparare l’opinione di un esperto, di chi conosce la materia di cui parla, all’opinione di un internauta che improvvisa, sovrastimando le proprie conoscenze. E se questo accade fra i populisti, nulla di nuovo, è su questo che hanno basato il loro consenso. Ma se anche in un partito giovane, riformista, liberale, meritocratico, manca quell’onestà intellettuale, che consiste nello studio di ciò che non si conosce e, aggiungerei, l’onestà di riconoscere i propri limiti e circondarsi di persone che ne sanno più di noi, soprattutto se si riveste un ruolo di indirizzo politico, allora significa che non siamo poi tanto diversi. Dobbiamo solo augurarci che, attraverso questo periodo drammatico, dove tutto serve fuorché opinioni in libertà, possa nascere il tempo della “rivolta degli esperti”, che non consiste nel deridere gli incompetenti, ma nel recuperare l’onestà intellettuale, nel rimettere l’accento sulla meritocrazia, menomata dalla politica-spettacolo e da un sistema educativo sempre più inconsistente. Affinché non succeda mai più che il protagonista di un reality show diventi il portavoce del presidente del Consiglio, che una velina venga eletta al parlamento nazionale o europeo o che una ex “Iena” sia assunta come consulente al ministero dell’istruzione. Le organizzazioni complesse hanno bisogno di soluzioni complesse, supportate da studi e competenze vere. Non permettiamo che la conoscenza sia scambiata per arroganza e presunzione e le opinioni per ottime analisi.

SE IL GRILLISMO CONTAGIA ANCHE NOI

