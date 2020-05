Per alcuni la regolarizzazione appena approvata può essere una disposizione accessoria. Per me no.

Se penso alla mia storia, alla mia vita, questo è per me un risultato straordinario.

Sono state giornate lunghe, faticose ed emotivamente impegnative.

Da oggi gli invisibili possono non esserlo più. Un momento importante anche per le tante aziende colpite dalla pratica sleale del sommerso e dello sfruttamento.

Per questo voglio condividere questa emozione con chi ha creduto con ostinazione senza mai farsi tremare la mano.

E un pensiero anche a tutti coloro che in questi giorni hanno trovato il tempo di insultarmi. Non potevate scegliere modo migliore per farmi capire che stavo dalla parte giusta.

Se non è lo Stato a farsi carico della tutela del lavoro e della giustizia sociale ci sarà sempre spazio per i caporali di qualsiasi colore essi siano e la criminalità avrà sempre la meglio.

Ma io non ho dubbi: lo Stato è più forte della criminalità, lo Stato è più forte del caporalato.

PS: Mi ha molto colpito la telefonata di oggi al programma radiofonico di Radio 3 Rai “Filo diretto” di un immigrato nigeriano. Dopo 9 anni di lavori in nero, in cui è stato sfruttato in modo ignobile dai nostri connazionali, finalmente, dopo aver sposato un’italiana, ha potuto lavorare in maniera regolare pagando contributi previdenziali e tasse. Oggi è proprietario di una casa e la coppia ha due figli. Suo cugino di primo grado invece, dopo anni di presenza in Italia, lavora ancora in nero, alimentando il caporalato e non contribuendo nulla alle esangui casse dell’INPS e dello Stato italiano.

L’ascoltatore nigeriano ha concluso ribadendo una verità lapalissiana. Se si fa emergere l’enorme quantità di lavoro nero i benefici saranno enormi. Non solo per l’INPS ed il bilancio pubblico, ma anche in termini di sicurezza e di risoluzione del problema demografico.

Ho molto apprezzato anche la risposta efficacissima della conduttrice della settimana, l’ottima Lucia Conte. Per troppi anni alcuni partiti e uomini politici, pur di raccattare voti, hanno giocato in maniera disgustosa sull’ignoranza e sui peggiori istinti dell’elettorato. Sono stati principalmente Lega e Fratelli d’Italia, ma anche Forza Italia e gran parte del Movimento 5 Stelle sono colpevoli di una propaganda demagogica che, per puro calcolo elettorale, ha contribuito ad affossare il bilancio dello Stato e dell’INPS, oltre che l’intera l’economia italiana. Ora non ce lo possiamo più permettere.

Paradossalmente è stata proprio la grande sanatoria sugli immigrati firmata dal governo Berlusconi (con il leghista Maroni ministro dell’Interno) a dimostrare come, se gli irregolari già presenti sul territorio vengono regolarizzati, a distanza molti anni in grande maggioranza ancora hanno un posto di lavoro e contribuiscono all’economia ed alla demografia. Per inciso, gli immigrati con un posto di lavoro regolare, delinquono meno degli italiani della stessa fascia di età.

Nel seguente magistrale articolo di Roberto Saviano poi, si dimostra come la politica fascioleghista e grillina in tema di immigrazione sia un enorme favore alle mafie.

NON REGOLARIZZARE I MIGRANTI NEI CAMPI È UN FAVORE ALLE MAFIE

Le fragole stanno marcendo, le ciliegie sono a terra, come tappeti intorno ai tronchi degli alberi, gli asparagi muoiono tra le foglie ingiallite, le fave hanno i baccelli anneriti e così anche i piselli. Le nespole sono infestate di mosche mentre le zucchine, in genere pronte per giugno, sono compromesse: nell’ultimo mese non sono state innaffiate con continuità. Ecco cosa ha significato non intervenire negli anni per fermare il caporalato e regolarizzare i lavoratori immigrati (e non) delle campagne.

La più grande menzogna che in queste ore viene pronunciata declama che regolarizzare i lavoratori immigrati clandestini sia un modo per diffondere lo schiavismo. Falso! È nell’assenza di regole, di diritti che si crea il ricatto, il ricatto della sopravvivenza che obbliga ad accettare paghe bassissime, condizioni disumane e orari senza limiti o straordinari. Dire che regolarizzare i lavoratori immigrati senza documenti e diritti genera schiavitù è come dire che distribuire acqua aumenta gli assetati o che più autoambulanze provocano incidenti.

Una politica civile non avrebbe dubbi: legalizzerebbe immediatamente il lavoro nero. La bugia del lavoro immigrato che lo toglie agli italiani è facilmente smentita, perché purtroppo molti sono gli italiani sfruttati, che cadono lavorando. Come Paola Clemente, 49 anni, italiana, morta nel 2015 mentre raccoglieva l’uva nei campi di Andria, schiantata da un carico di lavoro abnorme per due euro l’ora, o come Paolo Fusco, 55 anni, a cui scoppia il cuore mentre nelle campagne di Giugliano carica cocomeri, senza sosta, in piena estate. I diritti dati ai migranti sono diritti che arrivano a tutti. L’appello lanciato dal British Medical Journal e da Medici con l’Africa Cuamm che chiedeva la regolarizzazione per rendere il lavoro nelle campagne dignitoso è rimasto inascoltato nonostante i dati terribili: 1500 persone morte in sei anni nei campi italiani.

Nelle campagne del sud Italia (ma anche in molte aree del nord funziona ormai così) i proprietari terrieri affidano ai caporali la gestione del reclutamento dei lavoratori. I caporali pagano alla giornata, reclutano carne umana scegliendo il lavoratore in base alla “portata fisica”, ma in mancanza di braccia forti prendono tutto, purché il lavorante sappia stare in silenzio riempendo più cassette possibili.

Questi lavoratori vengono pagati da 1 a 3 euro all’ora, più spesso il “contratto” è stipulato sulle cassette che riempiono: 50 centesimi a cassa di arance, 3 euro e 50 per le cassette di pomodori da 300 kg. Vale la pena ricordare come funziona il meccanismo: la frutta e la verdura raccolte passano a un distributore, il distributore le porta ai banchi dei grossisti dell’Ortomercato, i mercati generali delle grandi città. Quindi, da qui, passa al venditore (supermercato o piccola distribuzione) e arriva sulle nostre tavole.

Dove guadagnano le mafie? In ogni singolo passaggio. I clan guadagnano dalle terre spesso di loro proprietà, oppure dai camion e dalla percentuale che richiedono sulla frutta raccolta e sulla movimentazione delle cassette di frutta e verdura che vanno ai mercati delle grandi città. Quelli più importanti d’Italia sono Fondi (nel Lazio), Milano e Vittoria (in Sicilia).

Sapete in quali mercati le organizzazioni criminali hanno sempre avuto un’influenza egemone? Fondi, Milano e Vittoria. A Fondi dove c’è una forte ingerenza dei Casalesi e di Cosa Nostra (inchiesta Gea 2015), anche la ’ndrangheta ha voluto la sua parte (operazione damasco 2009). Nel mercato ortofrutticolo di Milano prima comandavano le ndrine dei Morabito, Palamara Bruzzaniti, poi è arrivato, incontrastato, il potere dei Piromalli a controllare il commercio di frutta e verdura (inchiesta For a King 2006 – Operazione Provvidenza 2017). Il business degli ortomercati è così importante che più volte i boss di camorra, cosa nostra e ‘ndrangheta si sono incontrati e hanno pianificato una spartizione del mercato per evitare conflitti (Sud Pontino 2006).

La sceneggiata salviniana e dei Cinquestelle contro la regolarizzazione dei lavoratori immigrati può diventare un atto di complicità con l’imprenditoria mafiosa: eppure, nonostante tutto, in questo momento lo Stato ha un’occasione unica. I caporali sono allo sbando, hanno paura del contagio e non hanno più commesse: per questo è l’ora in cui si può agire.

Non con un permesso stagionale di pochi mesi, perché alla scadenza di questo una massa di lavoratori tornerebbe nelle mani dell’illegalità, peraltro in una forma ancora più spietata perché “autorizzata” da uno Stato che confermerebbe la legittimità del lavoro nero salvo in epoca d’emergenza.

Sul piano politico, in questa vicenda, emerge per ambiguità Luigi Di Maio: l’ambizione rischia di renderlo la negazione vivente dei principi (per quanto sconclusionati) del Movimento da lui guidato fino a qualche mese fa.

Spero che i parlamentari del M5S diano (anche se il voto sulla Diciotti non lo dimenticheremo) una dimostrazione di intelligenza e umanità. Se qualcuno dice che regolarizzare il lavoro nero significa fare il gioco di Salvini, dice una sciocchezza a cui non crede nemmeno lui. E se qualcuno dei 5S pensa davvero che sia una strategia vincente inseguire a destra Salvini, ricordo che per averlo fatto il Movimento ha già rischiato l’estinzione. I 5S dimostrino, piuttosto, di avere una reale conoscenza delle dinamiche mafiose, perché altrimenti avrà ragione chi tra poco chiederà loro di non osare più nominare le vittime della criminalità organizzata, la cui memoria sconta già l’offesa di essere divenuta la ragione sociale di tanti inadeguati.

Siamo già in ritardo: quello su cui oggi il Movimento sta facendo opposizione doveva già essere legge nel nostro Paese da decenni. Non è tollerabile aspettare un minuto di più.

Siate seri, per quanto mi riguarda potete anche tenere tutto lo stipendio da parlamentari, purché facciate qualcosa per risolvere questo drammatico problema.

TERESA, SEI IL NOSTRO ORGOGLIO! Voglio richiamare e sottolineare un punto per me, per la mia storia, fondamentale, l’emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta del governo, gli invisibili saranno meno invisibili: chi e’ stato sfruttato non sara’ piu’ invisibile. Da oggi possiamo dire che vince lo Stato perche’ e’ piu’ forte del caporalato ultima modifica: da

