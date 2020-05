Bonafede, si dimette il capo di gabinetto Baldi per le conversazioni intercettate con Palamara.

L’ex pm sotto inchiesta a Perugia per corruzione, chiama Baldi “Fulvietto”, e gli raccomanda per il ministero i suoi amici della corrente di Unicost, che è la stessa di Baldi (“se no che c… li piazziamo a fare i nostri?”)

Tutto “normale” quando dentro ci casca qualcuno del M5S, eh si perché il teorema “non poteva non sapere” vale solo per i predecessori di Bonafede. Alfano e Orlando.. questo personaggio se avesse un po’ di dignità e coerenza con quanto detto e fatto quando non era ministro si sarebbe già dimesso , appunto la coerenza e la dignità del M5S !!!!!!

L’ennesima prova della politicizzazione della magistratura. Solo i bambini non sapevano. In Italia una parte politica ha combattuto l’avversario “usando” la magistratura perché altrimenti non avrebbe governato perché minoranza nel Paese….purtroppo ancora continua …in tutte le categorie ci sono persone senza morale, etica ecc…Bonafede dovrebbe dimettersi se ogni collaboratore si dimette e parliamo dei 2 più importanti, il Capo di Gabinetto e il Capo del DAP…ma è talmente attaccato alla poltrona e con Conte che deve la sua poltrona a lui…Spero di non sentir più parlare di indipendenza della magistratura (magari) dalla politica e del M5S sul nuovo che avanza…qualsiasi Ministro della prima Repubblica si sarebbe dimesso dopo questi fatti.. Che tristezza di paese, marciume, corruzione, privilegi, politici dediti ai loro interessi e a coltivate uno smisurato ego, funzionari statali senza alcun senso dello Stato….che lista lunga. Fossi più giovane me ne andrei .

Appurato che non esistono forze politiche grazie alle quali, per semplice appartenenza, si qualifica l’onesta o meno di un individuo, possiamo ripartire e valutare le singole persone per le loro idee e per la loro onesta intellettuale, indipendentemente dallo schieramento. Fino a che ci saranno mele… quelle marce non potranno mancare. Un monito per Di Battista… l’ultimo a credere all’HONESTA per tesseramento.

La ghigliottina ha sempre sete di sangue, e se non trova quello dei nemici, beve quello degli amici. L’ha imparato a sue spese Robespierre, e lo stanno imparando i grillini. Però il primo ci ha rimesso la testa, i secondi la faccia. ultima modifica: da

