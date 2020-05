Ezio Bosso è morto, stroncato a 48 anni nella sua casa di Bologna dalla malattia neurodegenerativa con cui conviveva dal 2011. Il pianista e direttore d’orchestra ha continuato a suonare nonostante tutto, dimostrando un coraggio e un talento che hanno commosso l’Italia intera, e non solo. Indimenticabile la partecipazione al festival di Sanremo nel 2016 con la sua interpretazione di Following a bird. È tornato ancora in tv da protagonista con alcune serate evento dedicate a Beethoven, Mozart e Cajkovski, Che storia è la musica. Grande tristezza. Pianista, compositore, direttore d’orchestra e ultimamente grande divulgatore culturale.

È riuscito a portare la musica classica di Ciaikowski, Beethoven e altro IN PRIMA SERATA TV con un orchestra come palcoscenico. Anche per questo gli dobbiamo tantissimo. Parlava di musica come parlasse d’amore, di bellezza, con sorriso, divertimento e passione. Riusciremo a fare la stessa cosa in tantissimi e ovunque? EZIO GRAZIE PER QUEL CHE HAI SAPUTO TRASMETTERE

Aveva 48 anni e gli ultimi anni della sua malattia li ha vissuti con enorme passione. A dispetto del destino che lo ha sempre massacrato è riuscito, con la sua stupenda musica, a dare un enorme senso alla sua vita e a restare indelebile nel nostro ricordo. Mamma mia, che persona incredibile. Sono abbagliato dalla sua bellezza interiore!

Diceva: “le cose belle non finiscono mai” Lui, era una persona bella, ascoltare i suoi concerti era meraviglioso ed emozionante. Rimarrà sempre vivo il suo ricordo. Impossibile dimenticarlo. Seguirò il suo consiglio di ascoltare Beethoven a tutto volume Grazie Ezio. Adesso vado ad ascoltare l’Inno alla Gioia. Spremerò tutti i watt dai miei altoparlanti. Come un tempo si sparavano salve di cannone. Per renderti onore. Per salutarti. Ciao Ezio.

PS: Proprio ieri riascoltavo, per l’ennesima volta, la sua musica, quella composta da lui. mi immergevo nelle sue dolci, struggenti note e pensavo una cosa, pensavo che avrei voluto ringraziarlo per quel dono, per il suo messaggio d’amore e di bellezza. Immaginavo di scrivergli per potergli raccontare quanto bene la sua musica avesse fatto a me da quando ho avuto la fortuna di scoprirla. Lo faccio adesso, con queste poche righe: non ti dimenticherò mai, perché non dimenticherò mai la tua musica; abbi cura di te anche là dove sei andato ora e dove spero di rincontrarti prima o poi per dirti a voce piena il mio GRAZIE

Non c'è nulla, al Mondo, che valga come la fortuna di avere una bella mente, aperta verso l'immenso ed il sublime che, nonostante sé stesso, l'Uomo sa cogliere, interpretare, creare. Grazie Ezio, grande maestro, superlativa persona.

