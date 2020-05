A favore del prestito per le spese sanitarie del Meccanismo europeo di solidarietà gioca la logica dei numeri, circa 700 milioni di interessi risparmiati ogni anno. E la certezza che di condizionalità, oltre alla destinazione della spesa, non ce ne sono.

Il dato sulla produzione industriale di marzo (-29,3% su base annua, un calo più che doppio rispetto alla zona euro) dovrebbe aver fatto capire a tutti che è finito il tempo degli slogan, delle cialtronate e delle posizioni ideologiche. La linea di credito del Mes ci mette subito a disposizione – e senza altre condizioni – 35,74 miliardi a tasso zero, che possiamo utilizzare per il più grande piano di ammodernamento del sistema sanitario (e forse non solo) che questa Repubblica abbia mai visto. Se reperissimo queste stesse risorse emettendo Btp, spenderemmo circa 700 milioni in più ogni anno, per un totale di 7 miliardi. Buttati completamente al vento. Le sembra che siamo nella condizione di rifiutare solo perché qualche forza politica (M5S, ndr) ha fatto del “No Mes” uno slogan che ha solleticato gli istinti anti-europeisti più beceri? Luigi Marattin

PERCHE' E' INDISPENSABILE ADERIRE AL MES, IL NUOVO FONDO SALVATATI A BASSISSIMI INTERESSI E SENZA CONDIZIONI CAPESTRO.

