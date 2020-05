In una fase in cui la produzione industriale crolla come non mai ed anche il PIL è in forte contrazione sarebbe il momento di fare tappeti rossi per coloro che producono la ricchezza del paese, quel tessuto di imprese che ha consentito entrassimo stabilmente tra gli 8 paesi piu’ industrializzati e ricchi al mondo.

Certa sinistra invece, anche in una fase eccezionale come questa, è rimasta ad una cultura antimpresa per cui degli imprenditori e dei commercianti si pensa tutto il male possibile, a prescindere e se non sono sfruttatori sono evasori fiscali.

Lo capiamo quando leggiamo alcune polemiche sterili sull’eliminazione dell’iRAP e quando addirittura qualcuno fa distinzioni tra chi è rimasto aperto (e quindi a loro dire avrebbe guadagnato dal virus) e chi ha dovuto chiudere.

Non ci sono parole per commentare questa visione troglodita della sinistra.

E questo grazie al centrodestra che sul tema l’italianità ha fatto vincere le elezioni indebitato inesorabilmente lo stato italiano grazie Berlusconi ed agli allocchi che l’hanno bevuta. Non capisco come si possa andare avanti così. Sempre a mettere soldi ma x chi? Gli Italiani pagano tariffe salate x volare con la compagnia di bandiera e devono rivolgersi a Ryaner o Jesyget. Possibile sempre * cornuti e mazziati *? Poi assistiamo a liquidazioni fuori da ogni buon senso per i manager che vanno a casa dopo averla ridotta così.E’ un pozzo senza fondo, non si finisce mai di riempirlo di milioni d’euro……naturalmente con i ns. soldi.

Tutto assurdo in questa Italia.

Qualcuno l’aveva venduta ai francesi ma c’è stata un’ insurrezione popolare. Mi date una mano non ricordo chi la voleva vendere. ultima modifica: da

