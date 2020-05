DATI COVID-19 ITALIA: LE BUFALE DI REGIME STAVOLTA COME FARANNO AD AGIRE?

Quando ci troviamo davanti a dati come quelli odierni, relativamente al COVID-19, ci chiediamo come stavolta le bufale di regime faranno a confondere ancora le idee.

Infatti, osservando i dato di Worldometers, si nota subito un dato importantissimo. I pazienti cosiddetti “gravi o critici” sono ora solo 808, in tutta Italia. Ieri erano 855, quindi sono 47 in meno.

Continuano a scendere da settimane, e a brevissimo saranno del tutto azzerati. Comunque sono già pochissimi: probabilmente finiscono più persone in terapia Intensiva perché cadono dalla bicicletta! Anzi, ne sono certo!

Poi, un altro dato colpisce: i pazienti oggi ancora infetti sono 72.070. Ieri erano 76.440. Questo ci dice che, in un solo giorno, sono diminuiti di ben 4370 in un solo giorno, che significa il 5,72%.

I “non più positivi” sono invece 4917. Un numero grandissimo, superiore a qualsiasi dato prima registrato.

Questi sono i dati che contano: i pazienti gravi calano sempre di più, quelli infetti anche, e quelli “non più positivi” sono quasi 5000 in un solo giorno.

Ora andiamo a credere i dati su cui i Media di regime, compreso un oscuro virologo dalla faccia torva ed inespressiva per la regione Lombardi, a che si è espresso con le solite frasi minacciose e senza senso, paventando ancora un rischio.

Andiamo quindi a vedere che, oggi, abbiamo come “nuovi positivi” il dato di 789. Chiaramente l’Oscuro Virologo in questione, che non è meglio definito, appartenente ovviamente alla pseudo “task force” del Conte Dracula in persona, che a quanto pare è esperto nel succhiare il sangue della gente, togliendo loro la vita (come in effetti sta facendo), e che sembra anch’egli venuto da un film horror, parlerà di “curva dei contagi”. Ovviamente questa è una chiara Bufala di regime. Infatti, se mettiamo a paragone il 789 come dato dei “nuovi positivi” con quello dei 4917 “non più positivi”, scopriamo che il disavanzo è di 4128. Insomma: i dati ci dicono che i positivi, oggi, sono 4128 meno di ieri. Direi che c’è proprio da parlare di “curve di contagio in aumento”! Forse le vedono solo gli oscuri virologi dell’oscura “Task force” del Conte Dracula: saranno troppo abituati alla compagnia di un “succhiatore di sangue” per poter pensare i maniera lucida. E, si sa, quando si vive tra le tenebre della conoscenza, la luce non si vede: è troppo lontana!

Ora, consideriamo il dato delle morti, su cui gli oscuri virologi di Regime, compresi quelli lombardi dalla faccia torva. Questo ci dà il valore di 242. In questo dato appare qualcosa che non va. Infatti, quello tedesco dice 5. E non credo ci possa essere una differenza così elevata!

E’ abbastanza evidente, quindi, che questo dato è fasullo. Lo si capisce subito perché appare in netta contraddizione con tutti gli altri. Infatti, quando si legge che i casi gravi sono diminuiti di 47, quando si legge che i non più positivi sono 4917, quando si legge che gli infetti oggi sono 4370 in meno di ieri… è evidente che questo dato sulle morti non funziona. Questi 242 individui, infatti, dovrebbero essere andati incontro a “morte istantanea”. E non mi risulta che il COVID-19 possa portare a questo!

Quindi, ho una sola spiegazione, che lo stesso Borrelli portava tempo fa: QUESTI 242 MOI SONO I MORTI TOTALI PER TUTTE LE MALATTIE IN LOMBARDIA. NON SICURAMENTE SOLO PER COVID-19.

E questo appare davvero evidente, osservando questi dati.

INSOMMA, IL REGIME CI PROVERA’ DI NUOVO, MA NOI, ORMAI, CONOSCIAMO LA VERITA’. E POSSIAMO EVITARE DI STARE AI SUOI LOSCHI GIOCHETTI PER PROLUNGARE UN’EMERGENZA CHE ORMAI NON C’E’ PIU’.

Prendiamone coscienza, e riprendiamoci la nostra libertà: questo regime deve cessare di angariare le nostre vite.

